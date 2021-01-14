Ярославль, 14 января, 2021, 16:03 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области заявило о неудовлетворительном содержании дорог в Ярославле. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Зимняя уборка Ярославля

Госавтоинспекция отмечает неудовлетворительную работу дорожно-эксплуатационных служб по нормативному содержанию улично-дорожной сети области. Плохое содержание дорог с ноября 2020 года сопутствовало 68 дорожно-транспортным происшествиям, в 41 из которых 62 человека получили травмы и 2 человека погибли. Самыми распространенными недостатками являются наледь, снежный накат и снежные отложения. Самые большие проблемы в областном центре — Ярославле.

«Особую озабоченность Госавтоинспекции вызывает содержание улиц и автодорог в областном центре, где текущей зимой произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых стали недостатки в зимнем содержании дорог, в которых 1 человек погиб и 20 получили травмы», — говорится в сообщении УМВД России по Ярославской области.

Сотрудниками ГИБДД в Ярославле возбудили 21 дело об административных правонарушениях, составили 3 административных протокола и внесли 2 представления по вопросам некачественной уборки города.