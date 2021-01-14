УМВД заявило о плохом содержании дорог в зимнем Ярославле
Ярославль, 14 января, 2021, 16:03 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области заявило о неудовлетворительном содержании дорог в Ярославле. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Госавтоинспекция отмечает неудовлетворительную работу дорожно-эксплуатационных служб по нормативному содержанию улично-дорожной сети области. Плохое содержание дорог с ноября 2020 года сопутствовало 68 дорожно-транспортным происшествиям, в 41 из которых 62 человека получили травмы и 2 человека погибли. Самыми распространенными недостатками являются наледь, снежный накат и снежные отложения. Самые большие проблемы в областном центре — Ярославле.
Сотрудниками ГИБДД в Ярославле возбудили 21 дело об административных правонарушениях, составили 3 административных протокола и внесли 2 представления по вопросам некачественной уборки города.