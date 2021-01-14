Калуга, 14 января, 2021, 16:12 — ИА Регнум. 34 сантиметров достигла высота снежного покрова в Калуге после ночного снегопада, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru На улицах заснеженной Калуги.

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По информации Единой городской дежурной диспетчерской службы, обильный снегопад к авариям на сетях не привел. В первой половине дня поступило только две жалобы на качество уборки.

Снег на дорогах и тротуарах убирают 98 единиц техники и 150 дорожных рабочих. Ликвидацией последствий снегопада в калужских дворах занимаются управляющие организации. Чистоту возле многоквартирных домов обеспечивают 712 рабочих и 51 трактор, сообщили в калужской городской управе.