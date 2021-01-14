Областные власти хотят поправить «транспортную реформу» мэрии Ярославля
Ярославль, 14 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Департамент транспорта Ярославской области настаивает на сохранении «сквозных» маршрутов в областном центре на ближайшую перспективу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента Сергей Кайгородов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы мэрии Ярославля отменить ряд маршрутов, соединяющих разные районы города, вызвали недовольство многих ярославцев. Городские власти обещают взамен удобную пересадку пассажиров. Но, как считают в дептрансе региона, пересадочные пункты пока к этому не готовы.
Обсуждение транспортной реформы проходит на рабочей группе, созданной на базе Ярославской областной думы. Между тем городские власти уже объявили конкурсы на новые маршруты, которые будут действовать с весны 2021 года.