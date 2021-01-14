ВМС Индонезии продолжат искать второй чёрный ящик рухнувшего лайнера
Джакарта, 14 января, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В ВМС Индонезии заявили, что поиски звукозаписывающего устройства разбившегося лайнера Sriwijaya Air продолжаются, сообщает Detik.
twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии)
Поисково-спасательная операция в Индонезии после крушения самолета
Глава информационной службы ВМС Индонезии первый адмирал вооруженных сил страны Джулиус Виджохоно заявил, что второй «чёрный ящик» упавшего в Яванском море пассажирского самолета пока не найден.
Поисково-спасательная группа ВМС Индонезии продолжит поиск тел погибших, обломков самолетов и звукозаписывающего устройства.
Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии объявил о начале загрузке данных бортового самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya.