Верхняя Пышма, Свердловская область, 14 января, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Ветеран войны и АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) Василий Петрович Пономарев отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

По утрам он делает зарядку и каждый день совершает короткую прогулку, общается со знакомыми и читает газеты. На пороге векового юбилея ветеран посадил на участке новой школы №1 именное дерево и назвал его Деревом мира.

«Очень хочется жить, несмотря ни на что», — говорит юбиляр. И с позитивным настроем вступает во второе столетие своей жизни.

Василий Петрович родился 13 января 1921 года в отдаленной деревне Тюменской области. Его судьба вобрала в себя немало эпохальных событий. В лучшие молодые годы он защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков. В 1942 году, после срочной службы на Дальнем Востоке, Василий Петрович попал на фронт. И сразу — в самое пекло, под Москву. Необстрелянным бойцом познал на себе и тяготы отступления, и неразбериху первых месяцев войны. Жив остался чудом — благодаря проворству да смекалке.

С первого до последнего дня воевал на Курской дуге. До сих пор не может без содрогания вспоминать эту кровавую мясорубку. Сначала каждый день с самого рассвета, с четырех часов утра они находились под авиабомбежками. А во время самой битвы раненых и убитых было столько, что автомобиль не мог проехать по полю боя. За проявленный в этом сражении героизм Василий Петрович награжден орденом Красной Звезды. За всю войну Василий Петрович дважды был ранен. Его ратные подвиги отмечены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени.

С 1951 года Василий Петрович живет в Верхней Пышме. На Пышминском медеэлектролитном заводе (сегодня АО «Уралэлектромедь») 20 лет отработал в электролитном цехе. В эти годы он сам себе построил дом: заготавливал лес, поднимал стены, стелил пол.

Выработав «горячий» стаж и отучившись на шофера, перешел на работу в автотранспортный цех. Два десятилетия крутил баранку, работал в гараже.

Выйдя на пенсию, Василий Петрович продолжал водить автомобиль до 90 лет. Он активно занимался патриотическим воспитанием молодежи — рассказывал школьникам о войне. 9 Мая не один год в составе экипажей ретроавтомобилей участвовал в верхнепышминском параде Победы. Ему было предоставлено почетное право зажечь Вечный огонь на реконструированном мемориале «Журавли».

У Василия Петровича трое детей, три внука, три правнука и два праправнука.