Киев, 14 января, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Украина может не стать «аграрной супердержавой», как это предполагалось ранее, в частности из-за изменения климата.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Об этом в статье для Atlantic Council пишет член совета Центра инициатив в сфере окружающей среды «Экодия» Анна Акерманн. Материал сегодня, 14 января, цитируют украинские СМИ.

В материале отмечается, что реальность климатических изменений становится все труднее игнорировать и украинская роль «аграрной супердержавы на подъеме» делает страну особенно уязвимой к негативному влиянию изменения климата.

Эксперты отмечают, что за последние несколько десятилетий климат в Киеве постепенно сдвинулся южнее, то есть зима стала мягче, а лето теперь гораздо жарче. Но наиболее тревожным и вредным фактором с точки зрения изменения погодных условий в 2020 году был дефицит дождей — ведь аграрный сектор сильно зависит от них.

«Но дожди весь прошлый год шли нерегулярно. Они опустились на 8% ниже годовой нормы. На востоке и юге Украины было меньше всего дождей в прошлом году», — говорится в статье.

В итоге страна потеряла 570 тысяч гектаров озимых культур из-за продолжительных засух и необычно сильных весенних морозов. Дальнейшая засуха весной и летом привели к дополнительным потерям, которые включают 200 тысяч гектаров кукурузы и меньшие урожаи других культур.

В материале отмечается, что такое положение дел грозит подрывом статуса Украины как одного из крупнейших аграрных экспортеров в мире.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году на тот момент посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире и в перспективе должна стать «аграрной сверхдержавой». С тех пор этот термин устойчиво используется украинскими властями.

По официальным данным, в 2020 году украинские аграрии собрали урожай на уровне 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. Соответственно, власти подписали меморандум с экспортерами об ограничении на вывоз зерна из страны, зафиксировав предельно возможные значения.