Москва, 14 января, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал видео полета Международной космической станции над Землей. Видео опубликовано 14 января на странице космонавта в Instagram.

Цитаата из видео на канале «kudsverchkov» в instagram Видео полета Международной космической станции над Землей

«Хотите коротенькое ночное путешествие по орбите?» — написал космонавт. Семиминутное видео сжато до 15 секунд. На кадрах можно увидеть ночные огни городов в США и Канаде, звезды Млечного Пути, собственное свечение или лимб Земли, а также зеленое северное сияние.

Видео сделано на темной стороне Земли, подсвеченной светом от Луны. Оно заканчивается рассветом: на границе дня и ночи появляется светлая полоска — рассеивающиеся атомы азота, а затем яркий свет заполняет весь экран.

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