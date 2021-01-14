Токио, 14 января, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В сети появилось фото закамуфлированного кроссовера Lexus NX второго поколения, который проходит в Японии дорожные испытания. Фото размещено на сайте Motor1.

Motor1 Кроссовер Lexus NX второго поколения

Судя по снимкам задние и передние фары станут немного уже, а вот решётка радиатора сохранит прежнюю форму, но станет крупнее. Внутри новинки появится большой тачскрин мультимедийной системы. Диагональ тачскрина в дорогих комплектациях может составлять 14 дюймов. Построен новый автомобиль будет на доработанной платформе от Toyota TNGA-K.

В движение новый Lexus NX будет приводиться 2,5-литровым бензиновым мотором производительностью 177 л. с., которая сочетается с двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях. Общая мощность такой силовой установки на пике будет достигать 306 «лошадей»

Стоимость самой бюджетной версии модели составит 2 690 000 рублей.

Напомним, официальная премьера кроссовера Lexus NX состоялась в 2014 году. Его первое и единственное обновление прошло только через четыре года. NX является вторым по популярности автомобилем в модельной линейке марки после RX.

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