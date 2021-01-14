Торжок, Тверская область, 14 января, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Новое здание детского сада №12 «Акварелька» в Торжке Тверской области посетил губернатор Игорь Руденя 14 января в ходе поездки в Торжок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый детский сад в Торжке

«Мы видим совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности — теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях. Учреждение соответствует всем стандартам, все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя осмотрел помещения нового детсада

Новое здание детсада построено в рамках реализации национального проекта «Демография». В здании расположены ясельные, средние и старшие группы, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную. Рассчитан новый детсад на 100 мест, здесь расположатся пять групп для детей от года до восьми лет. Штат уже полностью укомплектован — всего принято на работу 14 воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, также в детсаду будут работать инструкторы по физической культуре и музыкальный руководитель. Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.

Игорь Руденя поставил задачу завершить все подготовительные работы и открыть детский сад с 15 февраля.

Детский сад «Акварелька» стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за последние два года. В 2020 году были открыты учреждения в микрорайоне Южный в Твери, Лихославле, поселке Эммаусс Калининского района и в поселке Ривицкий Максатихинского района, в 2019-м открылись детсады в поселке Калашниково Лихославльского района и в Старице. В 2021 году планируется построить шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному — в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.