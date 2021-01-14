Бербанк, США, 14 января, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Студия WB Games перенесла релиз игры Hogwarts Legacy на 2022 год. Об этом 13 января сообщила «Игромания».

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». Реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Дэниел Рэдклифф

По словам разработчиков, им понадобилось дополнительное время для доработки игры. Новая дата релиза пока неизвестна.

Напомним, Hogwarts Legacy — это ролевая игра по фантастической вселенной книг о Гарри Поттере. Известно, что в ней геймеры смогут создать своего персонажа-волшебника и поступить в школу Хогвартс.