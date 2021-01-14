Джакарта, 14 января, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Посол Европейского союза в Индонезии Винсент Пикет заявил, что Индонезия преуспела в увеличении экспорта пальмового масла в страны ЕС в 2020 году, сообщает Antara.

Aleksey.udovenko Плоды масличной пальмы

Экспорт индонезийского пальмового масла в ЕС увеличился не менее чем на 27%.

«Наша торговля упала довольно значительно, а именно на 11% за первые десять месяцев 2020 года», — отметил Винсент Пикет.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди попросила Европейский союз справедливо отнестись к индонезийским продуктам из пальмового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии на встрече с главой МИД Китая Ван Изаявила о важности расширения торговли с Китаем.

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