Рыбинск, Ярославская область, 14 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области повышается родительская плата за посещение детского сада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.

Администрация Рыбинска Детский сад в Рыбинске

В среднем платеж вырастет на 9 процентов. Для групп с 12-ти часовым содержанием детей день будет стоить 180 рублей, для групп с круглосуточным пребыванием — 195 рублей, трехчасовое пребывание обойдется 16 рублей. Рост родительской платы в городской администрации связали с удорожанием продуктов питания.

«Повышение размера родительской платы, прежде всего, связано с ростом цен на продукты питания. Он составил 8%. Расчет на продуктовый набор сделан по средним ценам на продукты в городе по результатам мониторинга. Дети находятся целый день в саду, должны питаться полноценно. Остальные средства направляются на инвентарь, моющие средства и средства гигиены», — рассказала директор департамента образования Рыбинска Римма Брядовая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле в 2021 году родительская плата за детские сады повышаться не будет.