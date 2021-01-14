Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушла из жизни создательница общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираида Скрипачёва. Общественный деятель в последнее время находилась в больнице, где лечилась от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Комитет по соцполитике СПб. В Петербурге умерла создательница организации «Жители блокадного Ленинграда».

Председателя Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираиды Борисовны Скрипачёвой не стало на 90-м году жизни 14 января 2021 года. Она лишь несколько дней не дожила до памятных дат: Дня прорыва блокады (18 января) и Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады (27 января).

«Ушла из жизни очень светлый и отзывчивый человек, большую часть жизни посвятившая защите интересов жителей блокадного Ленинграда», — отметили в комитете по соцполитике.

Ираида Скрипачёва родилась 14 июня 1931 года в Ленинграде. Здесь же окончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт, все 900 дней блокады прожила в сражающемся городе.

Свою общественную деятельность по созданию блокадного движения она начала в 1990 году совместно с инициативной группой в Кировском районе, где было создано первое районное общество «Жители блокадного Ленинграда». От районного общества Ираида Борисовна избиралась в состав президиума городского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда», а с 2003 года возглавляла Санкт‑Петербургскую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда».

Последние годы жизни она была почетным председателем правления этой общественной организации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже высказал свои соболезнования в связи со смертью Ираиды Борисовны Скрипачёвой.

«Она не только отстаивала интересы блокадников, но и своей активной позицией помогала в воспитании подрастающего поколения. Для всех ленинградцев-петербуржцев она оставалась примером жизненной стойкости, силы духа, человеколюбия и преданности родному городу», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Ираида Скрипачёва попросила президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние памятников музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», посвященного обороне и блокаде Ленинграда. После этого президент дал поручение об обеспечении в составе ансамбля «Зеленый пояс славы Ленинграда» создания музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», посвященного обороне и блокаде Ленинграда. В рамках контроля за исполнением поручения президента России активисты ОНФ добились реконструкции здания музея «Дорога жизни» в поселке Осиновец Всеволожского района Ленинградской области.