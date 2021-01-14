Москва, 14 января, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В настоящее время свыше 1,6 млн доз вакцины от COVID-19 в России поступило в гражданский оборот. Об этом 14 января рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время селекторного совещания с регионами, которое было посвящено подготовке к началу массовой вакцинации от COVID-19.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса

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«Наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут», — заявил он.

Также Мурашко добавил, что на текущей неделе в российские регионы поставят еще 600 тыс. доз, а до конца января ожидается поставка еще 2 млн доз препарата «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения готова содействовать для ускорения процесса сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи.