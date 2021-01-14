Ростов-на-Дону, 14 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Возникшие проблемы, связанные с попытками административными мерами регулировать ценообразование на продовольственном рынке, явление закономерное и ожидаемое, считает член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Об этом он заявил 14 января, комментируя информацию о сложностях с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам у торговых сетей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Чем сильнее будут попытки применять внешне эффектные, но в действительности крайне вредные, методы запретов и ограничений, тем проблемы будут больше обостряться. Вплоть до возникновения дефицита и перебоев в поставках. Надо напомнить любителям суровых и резких действий, что даже большевики в 1918−22 годах, имея в своем распоряжении всю мощь государственной машины, были вынуждены ввести НЭП и разрешить предпринимательство и свободную торговлю», — отметил эксперт.

Что касается текущей ситуации, то она, по его мнению, вызвана во многом незнанием механизмов функционирования каналов сбыта продукции теми, кто пытается руководить данной сферой. «Поэтому в спешке просто не учли, что всё-таки еще есть разные игроки в сетевой рознице, а не только пять крупнейших, что есть промежуточные звенья между производителями и розницей — дистрибьюторы, которые фактически являются сегодня логистическими компаниями и осуществляют развозку по одиночным магазинам и небольшим сетям. А еще, судя по всему, среди разработчиков соглашения не было никого, кто знает, что такое базис-поставки, что есть понятие самовывоз, а есть доставка до склада покупателя», — пояснил Мурзаев.

Он также обратил внимание, установлено, что цена от производителя на подсолнечное масло не должна быть выше 95 рублей за 1 литр. При каком объеме продаж? От одной бутылки, 20 тонн (объем грузовой фуры), 50 тонн, 100, или сколько? Вот еще одно поле для креативного подхода со стороны участников продовольственного рынка.

Добавим, что Минсельхоз РФ заявил об отсутствии перебоев в поставках масла и сахара.