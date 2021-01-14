Калуга, 14 января, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Калуге, вечером 13 января в ДТП погибли 17-летний подросток и 18-летняя девушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov На месте ДТП

Дорожное происшествие случилось на Тарутинской улице. Девушка находилась за рулём автомобиля Renault Logan, который выехал на встречную полосу, где грузовик МАN буквально подмял его под себя. Молодые люди, находившиеся в машине, скончались до приезда автомобиля скорой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники на территории Калужской области зарегистрированы 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли два и пострадали 34 человека.