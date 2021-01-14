Нью-Дели, 14 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Лицензионное производство российских автоматов Калашникова АК-203 на предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш начнет в ближайшем времени Индия. Об этом 14 января сообщает индийская газета The Economic Times.

Автомат АК-203

Как рассказал начштаба сухопутных войск вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване, слова которого приводит издание, в данный момент переговоры по данному проекту находятся на продвинутой стадии и в настоящее время ведется согласование отдельных последних его моментов. В то же время, генерал заявил, что он уверен в том, что итоговый контракт на производство данных автоматов будет заключен.

Кроме того, как отмечает The Economic Times, имеется ввиду производство 671 427 автоматов АК-203 и также соглашение предусматривает полную локализацию производства оружия и возможность в будущем его экспортировать.

При этом уточняется, что производство по лицензии одного АК-203 в Индии будет стоить около 70 тыс. индийских рупий ($958) и это гораздо дешевле стоимости штурмовых винтовок производства США, которые закупаются по ускоренной процедуре по 89 тыс. рупий ($1218) за штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что в конце января в Россию направится первая группа военных специалистов и военнослужащих из Индии в количестве 100 человек для того, чтобы обучаться эксплуатации и боевому применению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».