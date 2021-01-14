Уфа, 14 января, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Более 1,5 тысяч заявлений на выдачу сертификатов на оздоровление работников, инфицированных коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, было рассмотрено специальной комиссией в Башкирии. Об этом 14 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге в республиканском правительстве.

Pravitelstvorb.ru Брифинг Ленары Ивановой по итогам деятельности социальной сферы Башкирии в 2020 году

По ее словам, в республике по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова было решено поддержать работников, заразившихся коронавирусом при исполнении своих трудовых обязанностей: была организована работа по выдаче сертификатов на оздоровление таких работников.

В результате комиссия рассмотрела более 1,5 тысяч заявлений. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 60 млн рублей.

Иванова подчеркнула, что заявления принимались до 30 декабря 2020 года.

«Сейчас мы не знаем, что делать, потому, что количество заболевших очень велико. Сейчас идут переговоры и обсуждения, что делать дальше, поскольку такое количество не предполагалось», — сообщила она.