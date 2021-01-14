В Башкирии на оздоровление работников с COVID-19 направили 60 млн рублей
Уфа, 14 января, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Более 1,5 тысяч заявлений на выдачу сертификатов на оздоровление работников, инфицированных коронавирусом при исполнении своих служебных обязанностей, было рассмотрено специальной комиссией в Башкирии. Об этом 14 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на брифинге в республиканском правительстве.
По ее словам, в республике по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова было решено поддержать работников, заразившихся коронавирусом при исполнении своих трудовых обязанностей: была организована работа по выдаче сертификатов на оздоровление таких работников.
В результате комиссия рассмотрела более 1,5 тысяч заявлений. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 60 млн рублей.
Иванова подчеркнула, что заявления принимались до 30 декабря 2020 года.