Ярославль, 14 января, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Ярославле произошло три дорожно-транспортных происшествия подряд с участием одного и того же автомобиля, пострадали машины такси и ДПС. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области «Лада Веста» — участница трех ДТП

Серия аварий случилась около 1.30 ночи 14 января на Московском проспекте Ярославля. Как рассказали в ярославском УМВД, сначала «Лада Веста» врезалась в автомобиль «Вольво», с места происшествия водитель скрылся. Далее он столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД, а потом въехал в такси.

«Водитель автомобиля «Лада» выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке Московского проспекта и проспекта Фрунзе, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», под управлением мужчины 1981 года рождения, с последующим наездом на дорожное ограждение и дерево. В результате последнего ДТП водитель автомобиля «Лада» госпитализирован с травмами», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Yarnews.net Место происшествия

Личность виновника ДТП установлена, в отношении него составлен административный протокол об оставлении места происшествия.