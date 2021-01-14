Неклиновский район, Ростовская область, 14 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ростовской области лжесвященник на протяжении 20 лет обманывал прихожан и собирал пожертвования. За это мужчина оштрафован.

katavaciya Пожертвования

Как сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах, псевдоправославная церковь располагалась в слободе Советка Неклиновского района. Лжесвященник привлечён к административной ответственности по ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях». Мужчине назначили штраф в размере 5 тыс. рублей и предъявили требование о прекращении деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2020 года на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата был опубликован список лжесвященников, которые вводят прихожан в заблужение.