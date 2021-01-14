Ярославль, 14 января, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославской области на федеральной трассе «М8» развернули мобильный пункт обогрева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMе со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области

ГУ МЧС по Ярославской области Мобильный пункт обогрева

На месте установлены две палатки вместимостью 10 человек каждая, предусмотрена возможность оказания первой помощи пострадавшим.

«Подвижный пункт представляет оперативные автомобили МЧС России (автомобиль УРАЛ и квадроцикл), а также технику взаимодействующих структур. Особенность подвижных (мобильных) пунктов в их быстрой доставке в любую точку на федеральной трассе и быстрое развертывание», — отметили в областном МЧС.

ГУ МЧС по Ярославской области Палатка мобильного пункта

Попавшие в сложную ситуацию водители смогут отогреться и поесть, а также переодеться — на объекте имеется запас валенок.