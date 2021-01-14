Белгород, 14 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Поощрительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса по состоянию на 20 декабря 2020 года получили медработники Белгородской области. Им было выплачено 130 млн рублей, сообщает 14 января региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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По словам заместителя начальника департамента здравоохранения области Ирины Николаевой, выплаты за период с 20 по 31 декабря зачислятся до 15 января. Двойная оплата предусмотрена за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, списки получателей сформируют до 17 января.

Выплаты медикам будут действовать включительно по декабрь 2021 года.