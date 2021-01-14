Москва, 14 января, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Изменение мировых климатических условий не в лучшую сторону, пандемия коронавируса, закрытие и остановка производства, введение локдаунов в Европе привели к росту стоимости основных продуктов питания в валютном выражении, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатель в продуктовом магазине

«Снижение курса рубля по отношению к мировым валютам в течение 2020 года вызвало рост стоимости не только импортных продуктов питания в рублевом эквиваленте, но и продуктов питания, изготавливаемых из отечественного сырья.

Причиной этого были как необходимость закупки качественного нового импортного оборудования и импортных комплектующих для действующего, так и желание производителей направить больше продукции на внешние рынки. Поскольку квотирование не всегда позволяло это сделать, начался рост цен на внутреннем рынке с целью получения большего дохода от продаж.

По данным Росстата, в 2020 году подорожали такие продукты питания, как: сахар, подсолнечное масло и крупы. Оперативные действия правительства России обусловили подписание соглашения с основными поставщиками продукции на внутренний рынок и их дистрибьюторами о заморозке цен на основные продукты питания на 1 квартал 2021 года, которое вступило в силу еще в декабре 2020 года.

Налицо административное государственное регулирования цен на основные продукты питания, в том числе на сахар и подсолнечное масло, в противовес рыночному закону соотношения спроса и предложения. Результат не заставил себя ждать: начался дефицит указанных продуктов питания в продовольственных магазинах.

По словам руководителя координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрия Шадрина, вызвано это тем, что небольшие и средние торговые сети покупают товар у дистрибьюторов, которые не являются участниками подписанного соглашения. Попытка начать закупать товар непосредственно на заводах провалилась. Дефицита товара у крупных торговых сетей не наблюдается.

Ранее ряд известных экономистов, таких как Эльвира Набиуллина, выступали против подписания соглашений о государственном регулировании цен. По ее словам, необходимо сначала ориентироваться на экономические меры, а не на административные.

Наилучший путь регулирования этого вопроса в создании условий для повышения доходов российских граждан и уменьшении количества людей, живущих ниже уровня прожиточного минимума», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что после заморозки цен на сахар и масло в небольших и средних торговых сетях начались проблемы с поставками и дефицит товаров.

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