Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области разрешили массовые мероприятия при проведении крещенских купаний. Соответствующее постановление подписал 14 января губернатор региона Александр Дрозденко.

Крещенские купания в Ленобласти в январе 2020 года

Согласно документу, при организации и проведении крещенских купаний необходимо будет соблюсти несколько обязательных условий.

На открытом воздухе необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию 1,5−2 метра. А в случае обустройства закрытых мест купания для переодевания должно быть предусмотрено не больше одного человека на 4 метра площади.

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