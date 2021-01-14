Москва, 14 января, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Больше всего времени в новогодние каникулы жители России провели за просмотром телепередач и онлайн-серфингом. Об этом свидетельствуют результаты опросе, проведённого AliExpress и исследовательским агентством ResearchMe.

Иван Шилов ИА REGNUM Онлайн

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Оказалось, что такие виды досуга как наиболее частые на праздниках выбрали 58% и 54% респондентов соответственно, пишет ТАСС. В интернете жители страны чаще всего просматривали соцсети (88%), смотрели фильмы (69%) и читали новости онлайн-ресурсов (63%).

Ещё 45% опрошенных воспользовалась выходными днями по случаю новогодних праздников, чтобы отоспаться.

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Что касается семейных трат российских граждан в период новогодних каникул, то почти треть респондентов рассказали, что потратили на семейный бюджет от 6 до 10 тыс. рублей. Ещё треть заявила, что уложилась в сумму, не превышающую 5 тыс. рублей. 23% респондентов признались, что выделили на праздники до 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, обнародованному в декабре 2020 года, большая часть населения России заявила о готовности потратить на празднование новогодних праздников, включая подарки и праздничный стол, не больше 15 тыс. рублей.