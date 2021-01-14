Москва, 14 января, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Экономика России будет восстанавливаться от коронавирусного кризиса быстрее, чем в других странах. Об этом 14 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обращаясь к участникам Гайдаровского форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Глава правительства считает, что сейчас наступает переломный момент кризиса и дальше ситуация начнёт улучшаться. По мере формирования общего иммунитета начнут уходить в прошлое и опасения, сдерживавшие развитие экономики.

«Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал её активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт значительно быстрее», — сказал Мишустин.