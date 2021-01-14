Москва, 14 января, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект о QR-кодах для памятников Великой Отечественной войны внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

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Предлагается сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены.

«Это новый формат знаний и живого эмоционального восприятия значимых для всех поколений событий», — отметила Яровая.

Также инициатива уточняет нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений.

Кроме того, уточняются полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны.

«В действующем законодательстве не раскрывается понятие «популяризация памятников истории и культуры», как и не раскрывается перечень мероприятий, способствующих этому. Безусловно, данное положение требует конкретизации с целью обеспечения единства подходов и эффективного расходования уже предусмотренных бюджетных средств», — отметила Яровая.