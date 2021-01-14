Ярославское правительство подтвердило отставку директора депздрава
Ярославль, 14 января, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области официально подтвердили отставку директора департамента здравоохранения Руслана Саитгареева. Власти опубликовали слова самого Саитгареева на официальных страницах в социальных сетях.
Официальная причина отставки не сообщается. Работа департамента и его главы не раз подвергалась критике со стороны оппозиционных депутатов Ярославской областной думы. Критика звучала и в социальных сетях от пациентов. При этом губернатор Дмитрий Миронов, выступая перед депутатами облдумы в ноябре 2020 года, не согласился с негативными оценками работы Саитгареева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на место Саитгареева по неофициальным данным будет назначен директор Ярославской областной больницы Василий Тубашов.