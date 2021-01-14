Москва, 14 января, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Наступает переломный момент кризиса, вызванного распространением коронавируса в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, открывшегося 14 января в Москве.

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Глава правительства отметил начало масштабной вакцинации, которая позволит создать полноценную защиту от болезни. Мишустин напомнил, что Россия стала первой страной, разработавшей и применившей вакцину от коронавирусной инфекции. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт быстрее, чем в других государствах.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению премьер-министр, экономика России в 2021 году может выйти в плюс и добиться роста, а инфляция — вернуться к целевым показателям.

«Уже к концу этого года мы рассчитываем выйти в плюс и добиться устойчивого роста», — сказал он.

Также Мишустин считает, что экономика России будет восстанавливаться от коронавирусного кризиса быстрее, чем в других странах, благодаря появлению и применению вакцины от инфекции.