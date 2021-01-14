Минск, 14 января, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с митрополитом Филаретом, сообщает БелТА.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с митрополитом Филаретом

Отмечается, что Лукашенко прибыл в Свято-Духов кафедральный собор, где проходит церемония прощания, с букетом белых роз.

Белорусского лидера сопровождал митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Напомним, высокопреосвященный митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Белоруссии скончался 12 января на 86-м году жизни. По неофициальной информации — от последствий инфицирования коронавирусом.

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