Москва, 14 января, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Частные клиники Москвы получили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 14 января сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По её словам, мэрия города заключила соглашение с 34 частными клиниками, по которому в них организуют пункты вакцинации. К настоящему моменту вакцина уже направлена в 15 медучреждений, в некоторых началась вакцинация жителей.

«В 15 клиник мы поставили препарат. Это такие организации, как РЖД, Медси, Европейский медицинский центр, К+31, Евромедсервис, «Доктор рядом», Поликлиника 101 и другие», — сказала Ракова.