Орел, 14 января, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Заявление губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в котором он пристыдил девушку, которая записала видеообращение с жалобой на то, что её родителям не оказали медицинскую помощь из-за подозрения на COVID-19, словами: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?», вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 января в социальной сети Facebook.

Orel-region.ru Андрей Клычков

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"А если заражение произошло не из-за похода в бар? Тогда это клевета?», — задаётся вопросом Ирина Л.

Многие пользователи отметили, что глава региона использовал лексику, которая не присуща государственным служащим. По их мнению, политик повёл себя недостойно, как по отношению к девушке, так и по отношению к своему положению.

«Губернатор — государственный человек, а не бабушка на лавочке. Это недостойный ответ на критику ситуации», — считает Natalia S.

Те мне менее, нашлись и защитники губернатора, которые согласились с его мнением о том, что если чьи-то родители больны, то их детям нельзя посещать развлекательные мероприятия.

«Правильно сказал губернатор. Одно дело болезнь и тут есть проблемы. Другое дело — шляется по барам и может принести болезнь в дом, но при этом просит помощи. Стыдно должно быть этой девушке», — пишет Игорь И.

Но отдельные пользователи указали на то, что в претензиях губернатора к девушке отсутствует логическая последовательность. Люди уверены, что нет никакой взаимосвязи уже заболевших родителей с походом в бар их дочери.

«А причём тут походы по барам девушки по отношению к неоказанию медицинской помощи её родителям? Логика отсутствует полностью», — поделился мнением Александр С.

Напомним, 14 января губернатор Орловской области Андрей Клычков пристыдил девушку, которая записала видеообращение с жалобой на то, что её родителям не оказали медицинскую помощь из-за подозрения на COVID-19, словами: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?».