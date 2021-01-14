Москва, 14 января, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 570 человек. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 570 летальных исходов», — говорится в информации. Это на четыре больше, чем днём ранее, когда скончались 566 человек.

Всего в России с начала распространения вируса зафиксировано 63 940 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в РФ выявлено 3 495 816 носителей коронавируса, при этом 2 882 044 человека уже выздоровели.