Красноярск, 14 января, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Красноярском краевом суде 14 января в апелляционной инстанции пересмотрели приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александру Кузнецову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Изменён приговор, вынесенный Кузнецову Центральным районным судом Красноярска.

Напомним, 22 июня 2020 года Центральный районный суд Красноярска признал Александра Кузнецова виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

14 января в краевом суде приговор пересмотрели и изменили. С учётом смягчающего обстоятельства (наличие маленького ребёнка) срок наказания снижен до четырёх лет восьми месяцев. Однако отбывать его Александр Кузнецов будет в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия и суда, в конце 2012 года замначальника краевой полиции подписал акты приёмки выполненных работ, в которых содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД города Норильска. На основании указанных актов с расчётного счёта ГУ МВД по краю было перечислено более 200 млн рублей. Получив деньги, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила. ИВС не был построен.