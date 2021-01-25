Число зараженных коронавирусом в мире стремительно растет. На 14 января 2021 года в мире зафиксировано 92 807 797 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 313 851 человека. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в мире составляет 1 987 509 человек. На этом фоне страны снова закрывают границы и вводят локдауны. Главный вопрос повестки дня — вакцинация и выбор вакцин. Лидеры стран ЕС обсудят инициативу Греции по введению на территории Евросоюза так называемых «вакцинных» паспортов — единых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Тем временем ВОЗ предупреждает, что второй год пандемии коронавирусной инфекции, о вспышке которой в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года, может оказаться тяжелее первого. Все новости читайте в специальной трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11:49 14.01.2021 Заявление директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 14 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети отреагировали на прогноз ВОЗ по пандемии SARS-CoV-2 в 2021 году

11:50 14.01.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рестораны, закрывшиеся в стране из-за пандемии коронавируса, откроются, «как только это будет возможно». Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro. Во время традиционного мероприятия, посвященного дегустации Пирога королей в резиденции президента Франции в Елисейском дворце, Макрон «похвалил прекрасный труд всех, кто занят в сфере кулинарии», но добавил, что «вирус будет существенно влиять на наши решения в ближайшие недели». «2020-й был тяжелым годом для всех вас. Вам многое пришлось пережить», — резюмировал президент. Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что считает «безответственными» любые попытки назвать точную дату открытия культурных заведений в стране.

11:50 14.01.2021 На юго-востоке Кении специалисты из института медицинских исследований страны выявили 16 новых штаммов коронавируса, имеющих уникальный характер и ранее не встречавшихся в других частях мира. Об этом 14 января сообщает местная газета East African. Читайте подробнее: В Кении выявили 16 новых штаммов коронавируса

11:51 14.01.2021 Американские учёные обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, один из которых схож с «британской» мутацией, а второй, предположительно, более заразен. Об этом говорится в заявлении, распространённом Университетом Огайо. Читайте подробнее: В США выявили два новых варианта SARS-CoV-2

11:52 14.01.2021 Премьер-министр Лесото Моэкетси Маджоро объявил о введении в стране 14-дневного полного локдауна из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Лесото ввели полный локдаун

12:01 14.01.2021 В Тунисе с 14 января ввели четырехдневный общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Читайте подробнее: В Тунисе ввели общенациональный карантин

12:12 14.01.2021 Прогнозы ВОЗ, связанные с пандемией в наступившем 2021 году, вполне реалистичны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте подробнее: Новый трудный год: эксперт считает прогноз ВОЗ реалистичным

12:30 14.01.2021 По оценке главы отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эммы Спак, первые три недели в рамках первой фазы кампании по вакцинации от COVID-19 в Швеции проходят крайне успешно. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT. «Подавляющее большинство тех, кому была предложена вакцина, ее получили», — заявила Спак. Читайте подробнее: Первая стадия вакцинации от COVID-19 в Швеции проходит успешно — SVT

12:31 14.01.2021 Согласно оценке Ричарда Бергстрём, отвечающего за проведение вакцинации населения Швеции от COVID-19, объем потока вакцин в страну резко увеличился за последнее время. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT. «В период рождественских праздников мы получили от Pfizer только 10 000 доз вакцины. Теперь мы получаем 100 000 в неделю. Затем мы увеличим количество до 300 000 доз в неделю. А с апреля в совокупности, когда мы одобрим еще несколько вакцин, мы будем получать 500 000 доз в неделю. Это очень много», — заявил Бергстрём. Читайте подробнее: В Швеции назвали объемы поставок вакцин от COVID-19 в страну

12:33 14.01.2021 Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш заявила, что она лично была свидетелем того, как премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и «главы ответственных государственных ведомств» обсуждали «преимущества более обширного распространения коронавирусной инфекции» во время пандемии. Она призвала правительство провести расследование по данному факту, либо уйти в отставку. Об этом сообщила газета Fria Tider. Об этом: Правительство Швеции обвинили в «поощрении» распространения коронавируса

12:36 14.01.2021 Недавно министр обороны Швеции Петер Хультквист посетил Финляндию, где 11 января встретился со своим финским коллегой министром обороны Антти Кайкконеном. Однако 13 января журналисты газеты Expressen смогли выяснить, что поездка высокопоставленного шведского чиновника в разгар пандемии носила не только государственный, но и частных характер. Читайте также: Министр обороны Швеции посетил Финляндию в разгар пандемии — Expressen

12:37 14.01.2021 Пандемия поставила человечество перед развилкой — либо продолжать неолиберальную глобализацию, либо уступить национальному эгоизму, либо продвигать альтернативный вариант глобализации. Об этом заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание руководителя направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клода Кнебелера, который сказал, что мировое сообщество на фоне эпидемии коронавируса стало более заинтересованным в развитии глобализации. Читайте подробнее: «Назад в Средневековье»: экономист назвал один из главных трендов пандемии

12:39 14.01.2021 После 25 января на Украине продолжит действовать «адаптивный» карантин. Об этом заявил глава минздрава страны Максим Степанов. Читайте подробнее: После локдауна Украина вернётся к «адаптивным» ограничениям — Степанов

12:41 14.01.2021 14 января сотрудники Университетской больницы в Уппсале стали первыми медработниками в Швеции, которые смогли привиться от COVID-19. Об этом сообщили прибывшие в больницу журналисты телеканала SVT. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 привили первых медиков

12:43 14.01.2021 Распространение нового коронавируса к концу 2021 года удастся взять под контроль. Об этом глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер заявил в ходе пресс-конференции в Берлине 14 января. Сейчас нужно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, иного пути нет, сказал он. Читайте подробнее: Институт Роберта Коха: пандемию COVID-19 возьмут под контроль через год

12:52 14.01.2021 Министр-делегат Франции по делам бюджета Оливье Дюссо заявил, что правительство Франции потратит на вакцинацию населения от вируса SARS-CoV-2 4,3 миллиарда евро. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro. По словам министра, Франция предпримет все возможные меры, чтобы справиться с санитарным и экономическим кризисом. Он также добавил, что «вакцинация — это лучшая инвестиция и стоит того», чтобы сложить в нее 4,3 миллиарда евро. Эта сумма включает в себя «покупку вакцины, проведение вакцинации и тестов» на SARS-CoV-2. Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 852 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,830 млн. Об этом: Во Франции назвали стоимость кампании по вакцинации от COVID-19

12:53 14.01.2021 Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее прибыла в Ухань для изучения происхождения нового коронавируса, немедленно приступит к работе уже во время 14-дневного карантина, который предусмотрен в Китае для всех прибывающих из-за рубежа. Об этом 14 января сообщает ВОЗ на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Группа экспертов в Ухане немедленно начнет работу по коронавирусу — ВОЗ

13:00 14.01.2021 Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) предупредили о надвигающемся гуманитарном кризисе на юге Мадагаскара, вызванном тремя годами засухи подряд и рецессией на фоне пандемии коронавируса. Подробности:В ООН предупредили о гуманитарном кризисе на Мадагаскаре

13:03 14.01.2021 Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников. Об этом 14 января сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Об этом: В ВОЗ рассмотрят вопрос о паспортах вакцинации для путешествующих

13:06 14.01.2021 У 9 388 жителей Израиля выявлен коронавирус за минувшие сутки, сообщает Jerusalem Post 14 января. По данным израильского минздрава, эта цифра, хоть и не является пиковой, представляет собой одну из самых высоких с начала пандемии. Более 9000 новых случаев выявляется в Израиле третий день подряд. Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

13:16 14.01.2021 Два миллиона жителей Израиля уже получили первую дозу вакцины от коронавируса от компании Pfizer, к утру 14 января почти 105 тыс. человек получили обе дозы и должны стать невосприимчивы к вирусу в течение недели, передает Jerusalem Post. Читайте также: В Израиле привили от COVID-19 уже два миллиона жителей

13:19 14.01.2021 В конце 2021 года пандемия коронавирусной инфекции будет взята под контроль. Об этом 14 января заявил на пресс-конференции в Берлине Лотар Вилер, являющийся главой входящего в систему минздрава ФРГ Института Роберта Коха . Подробности в материале: В Германии назвали сроки, когда пандемию удастся взять под контроль

13:27 14.01.2021 Премьер-министр Франции выразил «удовлетворение», что в стране растет «положительное отношение к вакцинации» от вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 14 января, сообщает France Info. Как уточняют журналисты, по итогам посещения регионального медицинского центра в городе Мозель глава французского правительства заявил, что «удовлетворен ростом положительного отношения к вакцинации в нашей стране». Премьер-министр также напомнил, что с 14 января вакцину могут получить все лица старше 75 лет, а также начала функционировать опция записи на вакцинацию через онлайн-портал. Как сообщало ИА REGNUM, министр-делегат Франции по делам бюджета Оливье Дюссо заявил, что правительство Франции потратит на вакцинацию населения от COVID-19 4,3 миллиарда евро. Читайте подробнее: Премьер-министр Франции рассказал об отношении жителей страны к вакцинации

13:27 14.01.2021 На американской военной базе, расположенной в южнокорейском городе Ёнсан, продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Об этом: На базе США в Южной Корее выявили семь случаев заражения коронавирусом

13:29 14.01.2021 Участники получают 495 шекелей (около 11,5 тыс. руб.) за каждый визит в Институт биологических исследований, что в некоторых группах составляет 6435 шекелей на одного участника, если он совершает 13 визитов. Все участники должны пройти около 12 посещений в течение испытательного периода и получить компенсацию за свое участие, при расчете которой учитывается средняя зарплата в стране, плюс проезд, парковка и питание. Об этом: Стало известно, сколько получают жители Израиля за испытание вакцины

13:43 14.01.2021 В регионе Западных Балкан наибольшее количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч жителей зарегистрированно в Черногории, за которой следуют Словения и Албания. Подробности в материале: Черногория — лидер в регионе по числу активных случаев COVID-19

13:44 14.01.2021 Согласно исследованию, проведенному французским изданием Le Parisien и опубликованному в четверг, 14 января, большинство из 577 депутатов Национального собрания Франции хотят в скором будущем пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2. На запрос журналистов, отправленный по электронной почте, положительно ответили 310 (54%) членов нижней палаты парламента Франции — Национального собрания. Лишь четверо из них заявили, что пока не готовы пойти на вакцинацию от коронавируса. Сообщается, что за время пандемии коронавирусом переболели 32 парламентария. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 января премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил«удовлетворение», что в стране растет «положительное отношение к вакцинации» от вируса SARS-CoV-2. Об этом: 54% депутатов Национального собрания Франции готовы к вакцинации — опрос

13:58 14.01.2021 На сегодняшний день новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен в 25 странах Европы. Об этом сегодня, 14 января, в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Читайте также: ВОЗ назвала число стран, где нашли новый штамм коронавируса

13:58 14.01.2021 Сотрудник Афинского метрополитена госпитализирован 13 января после нападения двух молодых людей, которые отказались надеть медицинские маски, передает AMNA. Об этом: Сотрудника метро в Афинах избили за призыв надеть маски

14:02 14.01.2021 Ожидается, что в общей сложности 20 000 доз вакцины производства компании Moderna будут доставлены в Грецию в январе, 115 000 доз — в феврале и 105 000 доз — в марте. Общий объем поставок вакцины Moderna в Грецию в первые три месяца 2021 года достигнет 240 000 доз. Читайте также: Первая партия вакцин Moderna прибыла в Грецию

14:12 14.01.2021 Британский теннисист Энди Маррей заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат. Об этом: Британский теннисист Энди Маррей заразился коронавирусом

14:16 14.01.2021 Число пациентов, инфицированных COVID-19, в Индонезии за сутки увеличилось на 11 557 человек, сообщает Kompas. Об этом: Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 869 тысяч

14:32 14.01.2021 Украина не получит вакцину от коронавирусной инфекции и не начнёт вакцинацию в 2021 году, предположил глава Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко. Читайте также: Законных оснований не регистрировать вакцину из РФ на Украине нет — эксперт

14:35 14.01.2021 Последствия от купания в проруби могут иметь негативные последствия для здоровья киргизстанцев, которые переболели COVID-19. Об этом: Православных жителей Киргизии призвали отказаться от крещенских купаний

14:41 14.01.2021 Существует целый ряд признаков, которые позволяют понять, что человек перенёс COVID-19, даже если у него не было явных симптомов заболевания. Об этом сообщил главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон, передаёт издание Express. Читайте также: Врач перечислил признаки бессимптомно перенесённого COVID-19

14:43 14.01.2021 Первыми в Палестине российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Об этом 14 января рассказала министр здравоохранения страны Май аль-Кила. Читайте подробнее: В Палестине первыми привьют вакциной «Спутник V» медработников

14:45 14.01.2021 14 января члены правительства автономного сообщества Каталония выступят перед представителями службы защиты гражданского населения Каталонии PROCICAT с целью убедить чиновников в необходимости продления действующих в регионе карантинных ограничений. Об этом сообщило агентство EFE. Об этом: Власти Каталонии могут продлить карантинные ограничения — EFE

14:58 14.01.2021 В службе здравоохранения Джакарты заявили, что вакцину против коронавируса получат в общей сложности 7,9 млн жителей столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: Вакцинацию от коронавируса пройдут почти 8 млн жителей столицы Индонезии

14:59 14.01.2021 Глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара вынужденно оправдывает позднее начало вакцинации жителей региона от COVID-19, объясняя это своей «неуверенностью» в эффективности вакцины. Об этом сообщила газета El Mundo. В течение первой недели после начала вакцинации в Эстремадуре кампания по иммунизации осуществлялась только на протяжении трех дней. В свое оправдание Вара заявил, что процесс одобрения ковид-вакцины произошел «за исключительно короткий период времени», что ставит под сомнение безопасность препарата. Об этом: В Испании чиновнику пришлось оправдываться за отложенное начало вакцинации

15:02 14.01.2021 У двух представителей сборной России по биатлону выявлен коронавирус во время шестого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Читайте подробнее: У двух представителей сборной России по биатлону выявили коронавирус

15:05 14.01.2021 Эпидемиологическая ситуация в Каталонии, обусловленная распространением коронавирусной инфекции, продолжает ухудшаться. Региональная система здравоохранения автономного сообщества фиксирует рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщило агентство EFE. Читайте также: Эпидемиологическая ситуация в Каталонии продолжает ухудшаться — EFE

15:08 14.01.2021 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о внедрении в стране специального «санитарного протокола», который позволит тестировать в месяц до миллиона школьников и преподавателей на наличие у них «британского» штамма SARS-CoV-2. Как сообщает Le Figaro, в четверг, 14 января, глава французского министерства здравоохранения отправился в больницу города Мец. По итогам визита Веран заявил, что ведомство «создало протокол, который позволит проводить тесты для миллиона детей и преподавателей в месяц, что очень много». Министр также добавил, что новый вариант коронавируса «кажется более заразным», но «не то чтобы количество летальных случаев увеличилось». Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 января премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил «удовлетворение», что в стране растет «положительное отношение к вакцинации» от вируса SARS-CoV-2. Читайте также: Во Франции разработали план борьбы с «британским» штаммом SARS-CoV-2

15:09 14.01.2021 Вакцинация вакциной Pfizer во Франции. © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

15:16 14.01.2021 В Турции первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 173 тыс. медицинских работников. Об этом: Более 173 тысяч медиков в Турции привились от COVID-19

15:26 14.01.2021 Гражданка Израиля находится под наблюдением после случайного получения пяти доз вакцины от коронавируса, передает 14 января Times of Israel. Читайте также: Жительнице Израиля случайно ввели пять доз вакцины от COVID-19

15:30 14.01.2021 Папа Римский Франциск и его предшественник почётный папа Римский на покое Бенедикт XVI прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 14 января глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Об этом: Ватикан подтвердил вакцинацию папы Римского от COVID-19

15:37 14.01.2021 В больницах столицы Мозамбика Мапуту в ближайшее время могут закончиться койки в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Читайте также: В Мозамбике сообщили о нехватке коек для пациентов с COVID-19

15:47 14.01.2021 Целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии расширяет правила для иностранцев и индонезийских граждан, которые только что прибыли из-за границы, сообщает CNN Indonesia. Подробности в материале: Власти Индонезии расширили антиковидные меры для иностранцев

15:50 14.01.2021 Матч 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесён из-за вспышки коронавируса в бирмингемском клубе. Подробности в материале: Матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесён из-за коронавируса

15:54 14.01.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 232,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили почти 233 тыс. новых носителей коронавируса

16:23 14.01.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 351 человека. Данная информация была опубликована 14 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 10 185 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 518 783 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6580 новых случаев заражения. Об этом: В Швеции число жертв пандемии превысило 10 тысяч человек

16:24 14.01.2021 Матч 19 тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Эвертоном» перенесен из-за COVID-19, говорится в сообщении клуба из Бирмингема. Подробности в материале: Матч чемпионата Англии перенесен из-за COVID-19

16:26 14.01.2021 В настоящее время в Боснии и Герцеговине наблюдается тенденция к снижению числа заражений коронавирусом. При этом вакцинация должна начаться в конце января или начале февраля. В Федерации Боснии и Герцеговины население будет привито американской вакциной Pfizer/BioNTech, а в Республике Сербской — российским «Спутником V». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине сообщили о планах по вакцинации от COVID-19

16:29 14.01.2021 Власти Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer, сообщает 14 января норвежское агентство лекарственных средств. Читайте также: В Норвегии 23 человека умерли после прививки вакциной Pfizer

16:30 14.01.2021 Количество просьб о разводе со стороны итальянских семей увеличилось на 60% во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщили 14 января в Национальной ассоциации адвокатов по разводам Италии. Читайте подробнее: Число разводов в Италии во время карантина увеличилось на 60%

16:33 14.01.2021 Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции 14 января подвел итоги массового тестирования учителей на наличие коронавирусной инфекции. Мероприятие было проведено в рамках подготовки к постепенному переводу школ в режим очного обучения. Об этом передает Polskie Radio 24. Подробности в материале: В Польше подвели итоги массового тестирования учителей на SARS-CoV-2

16:37 14.01.2021 Жителям Польши следует активно записываться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил 14 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook. «Я настоятельно рекомендую всем вам принять участие в вакцинации. Давайте не только позаботимся о нашей собственной вакцинации, но и убедим других — друзей, родных, близких, насколько это важно. Польза от вакцинации в виде победы над пандемией будет только при условии, что как можно больше людей её пройдет», — говорится в сообщении. Подробности в материале: Жителей Польши призвали активно записываться на вакцинацию от COVID-19

17:02 14.01.2021 В Польше на следующей неделе будет представлен дополнительный список отраслей экономики, представители которых получат финансовую помощь из бюджета. Об этом сообщил 14 января вице-премьер-министр Польши Ярослав Говин в эфире на радио TOK FM. Об этом: В Польше расширят финансовую помощь компаниям из-за пандемии

17:06 14.01.2021 Глава французской партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини предложил ввести в стране комендантский час с 18:00, чтобы бороться с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro. В своем интервью Герини заявил, что комендантский час с 18:00 «помог бы победить вирус, который является, по сути, социальным». «Почти треть случаев заражения происходят во время дружеских или семейных встреч», — пояснил политик. «Я уверен, что, когда мы сможем оказать влияние на социальную сторону вируса, мы сможем повлиять и на него самого. Это было бы особенно эффективно в борьбе с новым штаммом вируса», — добавил он. Читайте также: Во Франции предложили увеличить комендантский час

17:53 14.01.2021 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать прививку от коронавируса в четверг, 14 января, сообщил пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик. Читайте подробнее: Эрдоган намерен сделать прививку от COVID-19

18:39 14.01.2021 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Об этом: Эрдоган привился китайской вакциной от COVID-19

18:49 14.01.2021 В США зафиксирован новый рекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 и его последствий. По утверждению издания The Hill, суточный максимум смертей был обновлен 12 января, когда в стране умерли 4327 пациентов с диагнозом COVID-19. Читайте также: В США зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

19:57 14.01.2021 В Киргизии появилось большое количество посредников, которые в интернете предлагают за $100 оформить разрешение на вылет в Россию. Подробности в материале: В Киргизии авиакассы активно спекулируют «основаниями для вылета в Россию»

19:59 14.01.2021 Турция ожидает поставки 25−30 миллионов доз вакцины от коронавируса СoronaVac китайского производителя SinoVac, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Читайте также: Турция ожидает до 30 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac

20:04 14.01.2021 Запад не спешит помогать Украине в вопросе вакцины от коронавируса, и «забронированные» 1,9 млн доз китайской вакцины не решают проблему, поэтому сейчас все украинские политики должны забыть разногласия и объединиться вокруг решения задачи по защите украинцев от болезни. Об этом пишет в своей колонке для украинского издания «Капитал», официального партнера The Financial Times, политический эксперт Павел Кутуев. Читайте также: Эксперт объяснил, что Украина фактически сняла все претензии к «Спутник V»

20:06 14.01.2021 В правительстве Украины сейчас даже не обсуждается вопрос продления жестких карантинных ограничений после 24 января. Об этом 14 января сообщил журналистам представитель правительства в Верховной раде. Читайте также: Правительство Украины продление локдауна не обсуждает

20:11 14.01.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил практику стран, которые пытаются закрыться от иностранных вакцин от коронавируса, отказывая гражданам в выборе. Подробности в материале: Володин осудил практику навязывания вакцин от коронавируса в США и Европе

20:21 14.01.2021 Смерть 23 человек после прививки вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech в Норвегии вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 января в социальной сети Facebook. Подробности в материале: В сети обсудили смерть 23 человек после прививки вакциной Pfizer в Норвегии

20:42 14.01.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 65 994 случая заражения коронавирусом. 39 246 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1261 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников. Об этом: В Албании за сутки выявили 660 носителей коронавируса

20:43 14.01.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 54 839 случаев заражения коронавирусом. 48 046 пациентов уже здоровы. 1392 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходит 5401 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки за выявили 279 носителей коронавируса

20:43 14.01.2021 Власти Британии ограничили воздушное сообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Кабо-Верде и Португалией, сообщил 14 января британский министр транспорта Грант Шэппс. По его словам, такое решение было принято после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса. Читайте также: Британия ограничила авиасообщение с Южной Америкой и Португалией

20:46 14.01.2021 В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 725 поведённых ПЦР-тестов, был подтвержден 1881 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 23 человека скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 195 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 14 января. Читайте также: В Сербии зафиксирован 1881 новый случай заражения коронавирусом

20:47 14.01.2021 В условиях обострения эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией на Кубе, правительство Острова Свободы заявило о новых ограничениях, которые вводятся в 34 городах страны. Читайте также: Куба принимает дополнительные противоэпидемиологические меры

20:51 14.01.2021 В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6847 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 14 января. Об этом: В Хорватии зафиксировано 980 новых случаев заражения коронавирусом

20:55 14.01.2021 Администрация социальной сети Twitter в четверг, 14 января, ограничила доступ к официальной странице, посвящённой российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом: Twitter ограничил доступ к официальному аккаунту «Спутник V»

21:03 14.01.2021 Скончавшиеся вакцинированные от COVID-19 жители Германии, по предварительным данным, умерли от основных заболеваний, а не от коронавирусной инфекции, сообщает 14 января DPA. Читайте подробнее: В ФРГ рассказали о расследовании смерти десяти привитых от COVID-19

21:05 14.01.2021 Премьер-министр Албании Эди Рама и министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу 14 января представили общественности холодильники для хранения вакцин против коронавируса, первая партия которых прибыла в страну 11 января. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первую дозу вакцины уже получили свыше 200 врачей и медсестер. Об этом: Албания может позволить себе хранение 7 млн доз вакцины от коронавируса

21:06 14.01.2021 В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1923 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 3 человека скончалось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 14 января. Читайте подробнее: В Черногории зафиксировано 476 новых случаев заражения коронавирусом

21:09 14.01.2021 В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 14 января. Читайте подробнее: В Боснии и Герцеговине выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом

21:42 14.01.2021 По данным на 14января, в Италии умерли80 848человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на522(днем ранее — на 507). Число подтвержденных носителей выросло на17 246(днем ранее — на 15 774). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 336 279— почти 4% населения страны. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: число заражений вновь начало расти

21:49 14.01.2021 Правительство Италии может по просьбе региональных администраций смягчить «коронавирусные» ограничения в отношении баров и других подобных заведений. Сейчас заведениям запрещено после 18:00 торговать навынос чем бы то ни было, в регионах просят, чтобы этот запрет касался только алкоголя и безалкогольных напитков. В правительстве отмечают, что запрет был введен в целях борьбы со «скоплениями» граждан, особенно молодежи, но выражают готовность рассмотреть варианты смягчения ограничений. Власти регионов попросили о таком смягчении, поскольку беспокоятся за выживание отрасли. Читайте также: Власти Италии могут смягчить коронавирусные ограничения для баров

21:52 14.01.2021 Папе римскому Франциску и папе на покое Бенедикту XVI 14 января в Ватикане сделали прививки от коронавируса.В ближайшие дни будут вакцинированы и другие священнослужители и сотрудники служб Святого престола. Читайте подробнее: Прививочную кампанию в Ватикане начали с двух пап

21:59 14.01.2021 Администрация социальной сети Twitter разблокировала официальный аккаунт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Читайте подробнее: Twitter объяснил временную блокировку аккаунта «Спутник V»

22:17 14.01.2021 В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 169 847 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 8962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 170 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 14 января. Подробности в материале: В Турции зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

22:18 14.01.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 87 986 случаев заражения. 2672 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15 — за последние сутки. 69 137 пациентов выздоровели. Лечение проходят 16 177 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии выявили ещё 396 носителей коронавируса

22:35 14.01.2021 В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 11 494 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 14 января. Читайте подробнее: В Словении зафиксировано 1767 новых случаев заражения коронавирусом

22:48 14.01.2021 Венесуэла и российский фонд РФПИ подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» на территории страны, сообщила 14 января венесуэльский вице-президент Делси Родригес на своей странице в Twitter. Читайте также: В Венесуэле заявили о начале производства вакцины «Спутник V»

23:11 14.01.2021 Во Франции всего за время пандемии умерли 69 313 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 282 пациента. Об этом в четверг, 14 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 228 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,850 млн. Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава французской партии «Вперед, Республика!»Станислас Герини предложил ввести в стране комендантский час с 18:00, чтобы бороться с распространением вируса SARS-CoV-2. Подробности в материале: Во Франции за сутки скончались 282 пациента с COVID-19

00:50 15.01.2021 Шесть новых случаев серьезных побочных эффектов от вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, выявлены во Франции. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по безопасности медикаментов республики (ANSM). Читайте также: Ученые из Франции выявили новые случаи побочных эффектов от вакцины Pfizer

01:14 15.01.2021 Штамм коронавируса SARS-CoV-2, который обладает высокой заразностью и при этом отличается от «британского» варианта, зарегистрирован на территории американского штата Иллинойс и соседних с ним территориях. Об этом сообщается на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv. Читайте также: В США зафиксировали еще одну опасную разновидность коронавируса

01:29 15.01.2021 Парламент Словакии 14 января утвердил наказание за нарушение очередности по вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения — штраф в €10 тысяч. Об этом сообщает национальный телеканал TA3. Об этом: В Словакии ввели штраф за вакцинирование от COVID-19 вне очереди

01:33 15.01.2021 Дополнительные средства в размере около $1,9 трлн могут быть выделены в США для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в стране. С таким предложением должен выступить кандидат на пост главы Белого дома Джо Байден, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Об этом: Байден предложит выделить почти $2 трлн на борьбу с последствиями пандемии

01:47 15.01.2021 Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось за сутки на 67 758 и составило 8 324 294. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте. Об этом: В Бразилии выявили более 67,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

01:54 15.01.2021 В мире за последние сутки было выявлено 697 485 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число случаев инфицирования достигло 91 061 072. Об этом вечером 14 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: за сутки в мире выявили почти 700 тыс. случаев заражения коронавирусом

02:19 15.01.2021 Президент Боливии Луис Арсе планирует в числе первых вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник V» «в знак уверенности в процессе иммунизации против COVID-19». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Хорхе Рихтера 14 января сообщает Agencia Boliviana de Informacion. Подробности в материале: Президент Боливии вакцинируется «Спутником V» в числе первых

02:32 15.01.2021 Блогер Анатолий Шарий планирует посетить Россию для вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил 14 января в эфире телеканала «112 Украина». Об этом: Анатолий Шарий планирует посетить Россию для вакцинации от коронавируса

03:08 15.01.2021 В министерство здравоохранения Украины не поступали регистрационные документы на российскую вакцину «Спутник V», заявил 14 января глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». Читайте также: В Киеве не получили документы на регистрацию вакцины «Спутник V» — министр

04:12 15.01.2021 Продолжительность комендантского часа во Франции из-за ситуации с распространением коронавируса будет увеличена, 14 января заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в ходе пресс-конференции. Читайте также: Во Франции вводят новые карантинные меры по коронавирусу

04:26 15.01.2021 Из Аргентины в Москву за второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 14 января вылетел самолёт аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas. Об этом авиаперевозчик сообщает на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: В Москву из Аргентины вылетел самолёт за второй партией «Спутника V»

04:42 15.01.2021 Экономические последствия пандемии коронавируса усугубили ситуацию с имущественным неравенством в США заявил кандидат на пост американского президента демократ Джо Байден в ходе своего выступления в штате Делавэр. Читайте также: Байден заявил о росте неравенства в США из-за пандемии