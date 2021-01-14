Москва, 14 января, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом, сообщает 14 января оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах. Лидерами стали Москва (5893), Санкт-Петербург (3041) и Подмосковье (1263).

Всего с начала пандемии выявили 3 495 816 носителей SARS-CoV-2. Уже выздоровели 2 882 044 человека.