Улан-Удэ, 14 января, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В качестве одной из мер для борьбы с бродячими собаками власти Улан-Удэ намерены ввести на территории города мораторий на действие федерального закона о гуманном отношении к животным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

Мэр города Игорь Шутенков на заседании оперштаба по обращению с безнадзорными животными поручил проектно-аналитическому комитету подготовить соответствующую законодательную инициативу на внеочередную сессию регионального парламента. По его словам, мораторий предположительно будет действовать, пока на улицах города не останется ни одной собаки.

«Задача — убрать не только агрессивных, но всех безнадзорных собак с улиц», — подчеркнул он.

Параллельно готовятся поправки об увеличении штрафов для владельцев цепных собаки, выпускающих их на самовыгул.

Пока же проблему нападения собак на школьников городские власти намерены решать подвозом детей на автобусах. Как отмечается, в настоящее время подвоз невозможен из-за несоответствия дорог нормативным требованиям. Игорь Шутенков поручил подчинённым в течении суток решить этот вопрос с ГИБДД.

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