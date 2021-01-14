Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждена смерть еще 83 человек от последствий заболевания COVID-19, сообщили 14 января в федеральном оперштабе. Это на пять летальных случаев больше, чем было сутками ранее. Второй день подряд Петербург «лидирует» по смертности среди регионов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Таким образом, суточная смертность от ковида в Петербурге вплотную приблизилась к пиковому значению в 86 летальных исходов, который был зафиксирован 8 декабря 2020 года. Позже, 18 и 31 декабря, сообщалось о 84 жертвах за предыдущие сутки, в начале нового года суточная смертность в городе снижалась, сократившись до 42 случаев (11 января). Однако в последние дни вновь начался резкий рост количества смертей.

Всего, с учетом новых данных, ковид стал непосредственной причиной смерти в Петербурге 8649 человек.

Кроме того, за последние сутки, 13 января, в Петербурге выявлен 3041 новый случай заражения коронавирусом, это на 38 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Тенденция кратковременного снижения числа случаев инфицирования после новогодних праздников оказалась сломлена. Общее число фактов заражения составляет на сегодня 287 814 случаев за время пандемии.

За прошедшие сутки в Петербурге выписан 3551 пациент из числа ранее заразившихся коронавирусом. Общее количество переболевших составляет 176 523 человека.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 24 763 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.