Начал работу ХII Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии». Среди основных тем повестки — экономическая политика, вызовы для здравоохранения и образования, проблемы рынка труда, государственное управление и цифровизация, вопросы экологии, предпринимательства и регионального развития. Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11:35 14.01.2021 Результаты по достижению целей, поставленных ООН перед мировым сообществом, например, в связи с сокращением бедности и повышением продовольственной безопасности, пока ещё не впечатляют. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: «Человечество подвергает планету сильному испытанию» — уроки эпидемии

11:37 14.01.2021 Мировое сообщество на фоне эпидемии коронавируса стало более заинтересованным в развитии глобализации. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Итоги эпидемии: тенденция к деглобализации идёт на спад?

11:41 14.01.2021 Спрос на цифровой рубль есть уже сейчас. Об этом 14 января сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Цифровой рубль не заменит «бумажный» — замглавы Центробанка РФ

11:47 14.01.2021 Контроль над распространением эпидемии коронавируса требует большей координации на межународном уровне. Об этом 14 января заявил руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер на Гайдаровском форуме. Об этом: Ради борьбы с эпидемией: развитые страны призвали помочь отсталым регионам

11:58 14.01.2021 Врачи в спецодежде. russian.news.cn

12:16 14.01.2021 Наступает переломный момент кризиса, вызванного распространением коронавируса в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, открывшегося 14 января в Москве. Об этом: Мишустин заявил о «переломном моменте» коронавирусного кризиса

12:17 14.01.2021 Вероятность отключения России от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT мала, но всё же присутствует. Об этом 14 января заявил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Россия подготовилась к отключению от SWIFT

12:22 14.01.2021 Экономика России будет восстанавливаться от коронавирусного кризиса быстрее, чем в других странах. Об этом 14 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, обращаясь к участникам Гайдаровского форума. Подробности в материале: Мишустин рассчитывает на быстрое восстановление экономики России

12:30 14.01.2021 Формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса, он будет развиваться и в инновационных отраслях, и в сфере реального производства, полагает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января. «Очевидно, что этот формат работы не исчезнет с окончанием непростого периода», — сказал Мишустин. Об этом: Мишустин: удалённая занятость сохранится после пандемии

12:33 14.01.2021 В России планируется запустить новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой. Об этом 14 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума. «Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл», — сказал он. Читайте подробнее: Мишустин рассказал о планах запуска нового инвестиционного цикла

12:37 14.01.2021 Пандемия поставила человечество перед развилкой — либо продолжать неолиберальную глобализацию, либо уступить национальному эгоизму, либо продвигать альтернативный вариант глобализации. Об этом заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Так он прокомментировал высказывание руководителя направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клода Кнебелера, который сказал, что мировое сообщество на фоне эпидемии коронавируса стало более заинтересованным в развитии глобализации. Читайте также: «Назад в Средневековье»: экономист назвал один из главных трендов пандемии

12:41 14.01.2021 Инфляция в России может вернуться в прежние границы по итогам 2021 года, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума. Он назвал приоритетом в макроэкономике бюджетную и долговую устойчивость, а также сохранение низкой инфляции, которая в условиях коронавирусного кризиса превысила целевые показатели. Читайте также: Мишустин прогнозирует возвращение инфляции в прежние границы

12:49 14.01.2021 Экономика России в 2021 году может выйти в плюс и добиться роста, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам Гайдаровского форума. По словам главы правительства, экономика России уже начала восстанавливаться, и даже в разгар кризиса изменения были сдержанными. Подробности в материале: Мишустин прогнозирует рост экономики России по итогам 2021 года

12:56 14.01.2021 Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции пойдёт на пользу российской экономике, так как снимет мешавшие развитию ограничения. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января. «И по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — пояснил Мишустин. Об этом: Мишустин: вакцинация от COVID-19 устранит помехи развитию экономики РФ

13:06 14.01.2021 Нефть и газ ещё долгое время будут играть существенную роль в мировом топливно-энергетическом балансе, однако происходящую смену акцентов в мировой хозяйственной системе игнорировать нельзя. Об этом сегодня, 14 января, в видеообращении к участникам Гайдаровского форума заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин призвал не игнорировать перестройку в мировом энергобалансе

13:18 14.01.2021 В настоящее время движение товаров в рамках ЕАЭС либерализовано на 60−70%. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: ВТО назвали помехой на пути интеграции в рамках ЕАЭС

13:20 14.01.2021 Налоговое администрирование в России неизбежно должно будет упрощаться. Об этом 14 января заявил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, на данный момент у государства в различных ведомствах и министерствах формируется огромный пласт цифровых данных. Причем эти системы являются разрозненными. Читайте подробнее: Замминистра финансов РФ спрогнозировал упрощение налоговой системы

13:27 14.01.2021 Цель по свободе движения капитала в странах ЕАЭС достигается труднее всего. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Эксперты оценили уровень свободы рынка труда и капитала в ЕАЭС

13:30 14.01.2021 Доля ЕАЭС в мировом ВВП составляет в настоящее время 3,7%. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Доля ЕАЭС в мировом ВВП заметно сократилась за семь лет

13:32 14.01.2021 В России пока нет возможности снизить налоговую нагрузку на бизнес и население. Об этом 14 января сообщил заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Надо говорить, есть ли у государства потенциал для снижения налоговой нагрузки. Потенциала для серьезного снижения налоговой нагрузки, такого потенциала у государства сейчас просто нет», — сказал Сазанов. Подробности в материале: В Минфине исключили существенное снижение налогов в России

13:40 14.01.2021 Реализация стратегических направлений интеграции в рамках ЕАЭС позволит увеличить импортозамещение на 10−12% до 2025 года. Об этом 14 января заявил ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Странам ЕАЭС прогнозируют резкий рост несырьевого экспорта

13:44 14.01.2021 Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что создаваемый правительством инструмент «социального казначейства» для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности в стране. Подробности в материале: Мишустин рассказал о создаваемом правительством социальном казначействе

13:48 14.01.2021 Странам ЕАЭС необходимо заняться исследованием собственных перспектив на различных высокотехнологичных рынках. Об этом 14 января заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Страны ЕАЭС призвали повышать качество продукции для мировых рынков

13:51 14.01.2021 Если «коронабесие» начнет сходить на нет, то это, безусловно, окажет благотворное влияние на российскую экономику, так как люди будут меньше паниковать. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что экономика РФ будет восстанавливаться быстрее, чем экономики других стран, так как Россия первой разработала вакцину от коронавируса. Об этом: Михаил Делягин назвал единственную надежду «Единой России»

13:54 14.01.2021 Россия подошла к переломному моменту кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, за ним постепенно наступит улучшение. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, который открылся 14 января. «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал председатель правительства. Читайте подробнее: Мишустин: Россия проходит переломный момент кризиса

13:58 14.01.2021 У экономики РФ есть шанс восстановиться быстрее, чем некоторые из ее «партнеров». Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что РФ первой разработала вакцину от коронавируса, и поэтому российская экономика может восстановиться быстрее, чем экономики других стран. Об этом: Оптимизм Михаила Мишустина рискует разбиться о реальность — экономист

14:12 14.01.2021 Отключение России от SWIFT приведет скорее не к потере авторитета этой системы, а к тому, что РФ придется перейти к операциям с цифровыми национальными валютами (CBDC) либо криптовалютами, где SWIFT вовсе не нужен. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Подробности в материале: Отключение РФ от SWIFT может ускорить развал эпохи доллара — экономист

14:14 14.01.2021 Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государственный аппарат должен стать более современным и функциональным. Об этом: Мишустин заявил о необходимости сделать госаппарат более эффективным

14:20 14.01.2021 Законопроект об обращении цифрового рубля Госдума начнет обсуждать не раньше второй половины 2021 года, заявил глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в рамках Гайдаровского форума. Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о сроках законодательного закрепления цифрового рубля

14:26 14.01.2021 В России правовое регулирование дистанционной занятости пока находится в зачаточном состоянии. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса, он будет развиваться и в инновационных отраслях, и в сфере реального производства. Читайте подробнее: «Удалёнка» может решить проблему безработицы в регионах РФ — мнение

14:37 14.01.2021 Цифровой рубль должен привести к отмиранию банков в классическом понимании и основной доли функций Центрального банка РФ. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина о том, что введение цифрового рубля должно удешевить платежные сервисы и увеличить конкуренцию в системе платежей. Читайте также: Цифровой рубль устроит «китайскую ничью» на финансовом рынке РФ — прогноз

14:38 14.01.2021 Государственный план, разрабатываемый в гармонии с рыночной экономикой, — это современное и здоровое явление, считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом он заявил 14 января на дискуссии в рамках Гайдаровского форума. «Скажу больше — страна без плана, без целевого видения — это вчерашняя страна, так уже неправильно», — подчеркнул Чубайс. Читайте подробнее: Чубайс выступил за госпланирование в гармонии с рыночной экономикой

14:43 14.01.2021 Гайдаровский форум 2021. gaidarforum.ru

14:47 14.01.2021 После снятия всех ограничений на «удалёнке» должно остаться 2,7−2,8 млн человек, что составляет примерно 5% от общего числа занятых. Но в период до пандемии таких работников было существенно меньше. «Так что тенденция по вовлечению большего числа работников в удаленный формат занятости сохранится в будущем», — отметил глава Минтруда Антон Котяков. Об этом: В России почти 3,7 млн работников остаются на «удалёнке»

14:55 14.01.2021 Российская система здравоохранения устояла перед вызовами эпидемии коронавируса. Об этом 14 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Эффективность здравоохранения РФ оценили на фоне пандемии коронавируса

15:09 14.01.2021 В России жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) с начала пандемии коронавируса подорожали менее чем на 5%, сообщила 14 января глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Подробности в материале: В России важнейшие лекарства с начала пандемии подорожали на 5%

15:12 14.01.2021 Доступность лекарств для льготной категории граждан в России по итогам 2020 года не пострадала. Об этом 14 января заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Поставки льготных лекарств по итогам 2020 года от пандемии не пострадали

15:14 14.01.2021 Для российской экономики наступает переломный момент, когда кризис начинает отступать, а ситуация начинает улучшаться. Об этом 14 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского правительства записал видеообращение к участникам Гайдаровского форума, стартовавшего в Москве. Он дал оценку текущей ситуации в экономике, назвал задачи правительства и дал прогноз развития событий до конца года. Об этом: Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса

15:15 14.01.2021 Видеоприветствие премьер-министра России Михаила Мишустина участникам Гайдаровского форума. Цитата из видео. gaidarforum.ru

16:08 14.01.2021 Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в Союз. Об этом заявил заместитель председатель правительства России Алексей Оверчук на Гайдаровском форуме. Читайте также: В ЕАЭС надеются увидеть Узбекистан членом Союза

16:10 14.01.2021 Повышение температуры на планете является вызовом для современного уклада жизни всего человечества. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, парниковый эффект, который, по мнению ученых, приводит к повышению температуры на планете, был на земле всегда. Изучив анализ изменения температуры за последние 500 млн лет, вице-премьер РФ пришел к выводу, что еще 50 млн лет назад средняя температура на земле была на 10−14 градусов выше, чем сейчас. Читайте также: Вице-премьер РФ оценил угрозу парникового эффекта

16:24 14.01.2021 Россия может стать производителем и экспортером водорода, который будет использоваться в виде экологически чистого источника энергии. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, в России ведется активная работа по развитию производства водородного топлива. Также большое внимание уделяется новым технологиям в этой отрасли. Читайте подробнее: Россия может стать экспортером водорода

16:32 14.01.2021 Вопрос развития территорий обсудит губернатор Ростовской области Василий Голубев на площадке Гайдаровского форума, который начался сегодня, 14 января, в Москве. Глава региона приглашён на мероприятие в качестве эксперта, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Подробности в материале: Ростовский губернатор поднимет в Москве вопрос развития территорий

16:39 14.01.2021 Человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии. Об этом 14 января заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, среди источников потребления останутся даже такие виды энергоносителей, как дрова и уголь. Просто использовать их будут в меньшей степени, чем сейчас. Читайте подробнее: Новак оценил перспективы перехода на возобновляемую энергию

17:01 14.01.2021 На фоне пандемии коронавируса в общественном мнении в мире сложился консенсус о необходимости активного вмешательства государства в экономику. Об этом 14 января заявил профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Пандемия создала консенсус о госвмешательстве в экономику — экономист

17:08 14.01.2021 За 2020 год в России количество работников на «удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести миллионов человек. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста», гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, выступая на Гайдаровском форуме, сообщил, что формат удалённой занятости сохранится после пандемии коронавируса. Подробности в материале: Эксперт назвал количество граждан РФ, которые трудятся на «удалёнке»

17:13 14.01.2021 Гайдаровский форум. Дискуссия «Будущее налоговой системы». Цитата из видео. gaidarforum.ru

17:27 14.01.2021 Делать прогнозы по количеству российских организаций, которые перейдут на удаленную работу полностью, еще рано, так как часть ограничений все еще продолжает действовать в некоторых регионах страны. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Читайте также: Эксперты оценили, приживется ли в РФ удаленный формат занятости

17:36 14.01.2021 Национальные проекты — это возможности для регионов по созданию инфраструктуры, которая необходима для поддержания удовлетворенности жизнью у людей, заявил 14 января в Москве в рамках Гайдаровского форума 2021 «Россия и мир после пандемии» губернатор Калужской области Владислав Шапша. В качестве примера губернатор привёл реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Калужской области: «Национальный проект даже в нынешних непростых условиях пандемии позволяет нам строить больницы, фельдшерско-акушерские пункты. В прошлом году у нас было построено 50 ФАПов, 42 из которых за счет средств федерального бюджета. И мы видим, когда появляются эти ФАПы, отношение людей к власти и жизни меняется». Читайте также: Калужский губернатор: нацпроекты напрямую влияют на индекс счастья людей

17:39 14.01.2021 Ожидается, что сочетание вакцин «Спутник V» и компании «АстраЗенека» приведет к повышению эффективности борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 14 января заявила генеральный директор компании «АстраЗенека» в России и Евразии Ирина Панарина на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы привыкли, что фармкомпании друг с другом конкурируют. Но во время этой пандемии мы поняли, что конкурировать мы должны не друг с другом, а с пандемией», — сказала Панарина. Читайте подробнее: Эффективность гибрида вакцин AstraZeneca и «Спутник V» сочли повышенной

17:40 14.01.2021 Генеральный директор компании «АстраЗенека» в России и Евразии Ирина Панарина на Гайдаровском форуме. Цитата из видео. gaidarforum.ru.

17:45 14.01.2021 Из-за пандемии для развивающихся стран стали актуальнее проблемы макроэкономической стабильности. Об этом 14 января заявила вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт на Гайдаровском форуме. Об этом: Пандемия принесла развивающимся странам проблемы с обслуживанием долга

17:48 14.01.2021 Среди желающих вернуться к традиционной форме работы достаточно большой процент тех, кто руководствуется не желанием оптимизировать эффективность работы, а архаичным подходом — сотрудники хорошо работают только под неусыпным контролем. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом: Эксперт объяснила, почему работодатели в РФ хотят отказаться от «удалёнки»

17:54 14.01.2021 Тенденция к росту госвмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире. Об этом 14 января заявила вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Пандемия запустила цикл растущего госвмешательства в экономику — экономист

18:02 14.01.2021 Отключение России от SWIFT можно рассматривать как парадоксальную ситуацию, поскольку дискомфорт от этого будут испытывать не только российские компании, но наверняка и их зарубежные партнеры. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Читайте также: Эксперт объяснила, почему РФ не станут отключать от системы SWIFT

18:07 14.01.2021 В России розничная торговля едва ли вернется к той форме, которая была до начала распространения коронавируса. Об этом 14 января заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, отката ритейла к прежней форме не произойдет по той причине, что общество уже привыкло пользоваться службами электронных заказов и доставки на дом. Подробности в материале: Мантуров о будущем розничной торговли: «Откатиться назад уже невозможно»

18:08 14.01.2021 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме. Дискуссия «Будущее налоговой системы». Цитата из видео. gaidarforum.ru

18:31 14.01.2021 Количественное смягчение и рост краткосрочных кредитов могут привести к росту спроса на долгосрочные займы. Об этом 14 января заявил профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Центробанки мира призвали не увлекаться расширением кредитов

20:56 14.01.2021 Руководитель направления по работе с победителями проектов АНО «Россия — страна возможностей», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель клуба Лидеров России «Эльбрус», победительница первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Дьяконова приняла участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Кадровое агентство для госслужбы» и вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом объявила о запуске нового проекта клуба Лидеров России «Эльбрус» — «Обучающая экспедиция», реализуемого совместно с губернаторами регионов РФ. Читайте также: Клуб «Эльбрус» запустил проект «Обучающая экспедиция»

20:57 14.01.2021 Гайдаровский форум. Научная дискуссия «Человек в постковидном мире». Цитата из видео. gaidarforum.ru

07:10 15.01.2021 15 января — второй день Гайдаровского форума.

08:02 15.01.2021 В Якутии к 2030 году в IT-отрасли будут работать около десяти тыс. человек, заявил в ходе Гайдаровского форума в Москве. Об этом: Гайдаровский форум: в Якутии будут работать десять тысяч IT-специалистов

09:03 15.01.2021 В программе второго дня форума — экспертные дискуссии и диалоги, а также подведение итогов премии «Цифровые вершины» Online.

10:03 15.01.2021 Гайдаровский форум. Дискуссия «Устойчивость систем здравоохранения в условиях внешних вызовов». Цитата из видео. gaidarforum.ru

10:09 15.01.2021 Структура российской экономики оказалась устроена так, что в период «коронакризиса» РФ пострадала меньше, чем другие государства. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Читайте подробнее: Экономика РФ чувствует себя комфортнее, чем мировая — эксперт РЭУ

10:17 15.01.2021 Чем быстрее у граждан России появится «антиковидный» иммунитет, тем быстрее будут нивелированы негативные последствия пандемии для экономики РФ. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Читайте также: Экономист ответил, когда РФ сможет «праздновать победу» на коронакризисом

10:33 15.01.2021 Внедрение цифрового рубля вряд ли в ближайшей перспективе существенно повлияет на ситуацию в российской сфере платежных услуг. Об этом заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Об этом: На внедрение цифрового рубля РФ может потребоваться год — прогноз

10:41 15.01.2021 В научном сообществе появилось понимание эпидемических процессов новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом Попова подчеркнула, что пока не ясно, когда пандемия коронавируса в мире будет завершена. Читайте также: Попова назвала срок окончания пандемии тайной за семью печатями

10:42 15.01.2021 Когда речь заходит о скорости восстановления российской экономики, то ключевой фактор — это не глубина падения, а его качество. Об этом заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Подробности в материале: Мишустину ответили: экономика РФ не будет восстанавливаться быстрее мировой

10:50 15.01.2021 Несмотря на то, что уже существует понимание эпидемического процесса для нового коронавируса, на сегодняшний день никто не может говорить о дате завершения пандемии. Об этом 15 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума. Об этом: Попова о дате завершения пандемии: «Тайна за семью печатями»

10:51 15.01.2021 Арктика оказалась в фокусе внимания всех наиболее влиятельных государств мира. Об этом 15 января заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме. Об этом: Изменение климата привлекло мировое внимание к Арктике — Чекунков

10:52 15.01.2021 Россия лучше других стран справляется с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По её словам, в России, в отличие от других стран, не вводились локдауны. Даже весной, когда были введены жесткие меры самоизоляции, экономика РФ работала на 70%. Об этом: Попова считает, что Россия лучше других справляется с пандемией

10:53 15.01.2021 Почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса выявили в России. Об этом 15 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы нашли почти полторы тысячи мутаций своих. Институт «Микроб» в Саратове анализирует всё, что выгружается сегодня в различные информационные системы в мире по изменениям. Мы анализируем все, и мы видим», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова: в России выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

11:08 15.01.2021 Признаком окончания пандемии станет сезонность заболеваемости COVID-19. Об этом 15 января рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По её словам, вирусам гриппа свойственен сезонный рост заболеваемости. Когда эта же тенденция начнет проглядываться и с новой коронавирусной инфекцией, можно будет говорить об окончании пандемии. В то же время сам вирус никуда не исчезнет и навсегда останется в человеческой популяции. Об этом: Попова назвала признак окончания пандемии коронавируса

11:13 15.01.2021 Северный морской путь имеет большие перспективы в отношении наращивания объёма грузоперевозок. Об этом 15 января заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Чекунков назвал «реалистичные цели» по развитию Северного морского пути

11:23 15.01.2021 Гайдаровский форум. Дискуссия «Европа после пандемии». Цитата из видео. gaidarforum.ru

11:32 15.01.2021 За девять месяцев 2020 года в Мурманской области рост инвестиций составил 12%. Об этом 15 января заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: В Мурманской области инвестиции росли на фоне пандемии

11:42 15.01.2021 По итогам 2020 года объём выпадающих доходов бюджета РФ составляет порядка 220 млрд рублей. Об этом 15 января заявил первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам чиновника, изначально в Минфине прогнозировали, что объем выпадающих доходов составит 800−850 млдр рублей. Однако в итоге этот показатель оказался примерно в четыре раза ниже. Читайте также: Потери бюджета России оказались в четыре раза ниже прогноза

11:44 15.01.2021 В 2020 году рост расходов бюджетов регионов России составил около 15% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом 15 января рассказал первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы видим беспрецедентный темп роста расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Он составляет 15% от уровня 2019 года. Этот показатель выше предыдущих лет», — заявил Горнин. Читайте подробнее: В Минфине РФ заявили о беспрецедентном росте расходов региональных бюджетов

11:56 15.01.2021 Вузы России попадают под проверку либо из-за необходимости проверить лицензионные требования, либо из-за обращений со стороны граждан. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме. Читайте также: Треть российских вузов попадают под проверку из-за жалоб населения

12:03 15.01.2021 Смягчение правил лицензирования в связи с закреплением статуса дистанционного обучения не должно повлиять на качество образования в России. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Новые требования: Рособрнадзор не допустит «конторок по выдаче дипломов»

12:07 15.01.2021 Рособрнадзор допускает возможность сделать бессрочными аккредитации для вузов. Об этом 15 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме. Читайте подробнее: Рособрнадзор допустил бессрочную аккредитацию для вузов

12:08 15.01.2021 Российский бизнес полагает, что если налоги понизить, то экономический рост РФ существенно ускорится. Об этом заявил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, который, выступая на Гайдаровском форуме, сказал, что в РФ пока нет возможности снизить налоговую нагрузку на бизнес. Читайте подробнее: Эксперт назвал три основных фактора, замедляющих экономический рост РФ

12:12 15.01.2021 В том, предъявит ли население РФ высокий спрос на цифровой рубль, решающее значение имеет удобство платежей и понимание со стороны обывателей того, как работает этот инструмент. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Подробности в материале: В РФ может очень быстро распространиться мода на цифровой рубль — прогноз

12:57 15.01.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, где он принимает участие в Гайдаровском форуме-2021. Минниханов примет участие в экспертной дискуссии по направлению «Развитие инклюзивного спорта». Об этом: Глава Татарии принимает участие в Гайдаровском форуме

13:19 15.01.2021 Конечное потребление домохозяйств в структуре ВВП России росло быстрее, чем темпы роста самого ВВП России. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме. Об этом: Решетников: противоречия между ростом экономики и ростом благосостояния нет

13:23 15.01.2021 Экономика России находится в ситуации, намного лучшей, чем у других стран. Об этом 15 января заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Россия находится в уникально благоприятной макроэкономической ситуации. У нас беспрецедентный для стран нашего уровня развития низкий национальный долг. У нас инфляция, о которой можно мечтать — не ниже 1%, от которой страдают развитые страны, и не выше 4%. Она соответствует таргету», — заявил Мау. Читайте подробнее: Ректор РАНХиГС заявил об уникальной ситуации в экономике России

13:24 15.01.2021 Пандемия коронавируса может оставить после себя многочисленные долгосрочные последствия для экономики. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме. Читайте также: Решетников обозначил долгосрочные последствия для экономики от пандемии

13:30 15.01.2021 Маловероятно, что мир в ближайшие 100 лет полностью откажется хотя бы от одного из используемых в настоящее время энергоресурсов. Об этом заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Илья Долматов. Читайте также: Мировая структура энергетического баланса изменится — прогноз экономиста

13:31 15.01.2021 Низкая и контролируемая инфляция выгодна для широких слоёв населения. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Набиуллина объяснила, зачем нужно биться за контролируемую инфляцию

13:36 15.01.2021 В 2020 году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, все основные задачи, которые были поставлены перед Роспотребнадзором, и важные мероприятия удалось выполнить. Об этом сегодня, 15 января, в рамках Гайдаровского форума сообщила глава федеральной службы Анна Попова. Подробности в материале: Попова рассказала о выполнении планов Роспотребнадзора в 2020 году

13:37 15.01.2021 Главным инструментом повышения уровня благосостояния граждан является экономический рост. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Не надо противопоставлять благосостояние граждан и рост экономики. Задача любого государства — обеспечить благосостояние граждан. Для этого один из самых главных инструментов — экономический рост», — сказал Силуанов. Подробности в материале: Силуанов рассказал, как повысить благосостояние населения России

13:39 15.01.2021 Политика количественного смягчения в развитых странах привела к росту активов вместо роста инфляции. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Об этом: Стимулирующая политика центробанков ведёт к росту неравенства — Набиуллина

13:40 15.01.2021 Владимир Мау назвал онлайн-школы «скорее партнерами, чем конкурентами» и потенциальным источником позитивной трансформации системы образования. Читайте также: Гайдаровский форум приветствует развитие онлайн-школ

13:41 15.01.2021 России нужен не просто рост, а качественный рост экономики. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава Минфина РФ отметил, что рост экономики бывает разный. Можно обеспечивать рост, который при этом не будет вести к созданию долгосрочного добавочного продукта и росту благосостояния граждан. Читайте также: Силуанов объяснил, какой рост экономики нужен России

13:48 15.01.2021 В российских условиях мягкая денежно-кредитная политика была бы авантюрой. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Читайте также: «Для России это было бы авантюрой» — Набиуллина о нетрадиционной ДКП

13:55 15.01.2021 В 2020 году в России фактически пожертвовали ростом экономики ради обеспечения здоровья населения. Об этом 15 января рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы закрыли предприятия, мы объявили локдаун, чтобы сохранить жизни и здоровье наших людей. Но это было оправдано», — сказал Силуанов. Читайте подробнее: Силуанов: в России пожертвовали ростом экономики ради здоровья людей

13:58 15.01.2021 Россия не может себе позволить проводить мягкую стимулирующую денежно-кредитную политику и нетрадиционные методы. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Подробности в материале: Набиуллина объяснила, почему РФ не подойдёт экономическая политика Запада

14:00 15.01.2021 Центральный банк Российской Федерации видит признаки ускорения инфляции в РФ, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Читайте также: Центробанк РФ увидел признаки ускорения инфляции

14:18 15.01.2021 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Цитата из видео. gaidarforum.ru

14:19 15.01.2021 Мягкая денежно-кредитная политика развитых стран начинает приводить к росту инфляции. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме. Читайте также: Решетников увидел признаки нарастающей мировой инфляции

14:22 15.01.2021 Правительство РФ планирует отказаться от смягчений в бюджетной и денежно-кредитной политике, которые были введены в 2020 году. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава Минфина РФ отметил, что в 2020 году властям пришлось несколько смягчить бюджетную и денежно-кредитную политику. На тот момент это было оправдано. Но постоянно это продолжаться не может, заявил чиновник. Читайте также: Силуанов анонсировал отмену мягкой денежной политики

14:24 15.01.2021 В период пандемии многие страны чрезмерно нарастили объемы государственных заимствований, что чревато серьёзными проблемами. Об этом 15 января сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Причем это может негативно сказаться не только на самих странах, которые прибегали к займам, но и для России, как страны, которая зависит от внешней конъюнктуры, отметил глава Минфина РФ. Читайте подробнее: Силуанов раскритиковал резкое увеличение госдолга в других странах

14:27 15.01.2021 После кризиса, вызванного пандемией коронавируса, России нужно делать ставку на частные инвестиции в ожидании экономического роста. Об этом 15 января заявил министр экономического развития России Максим Решетников на Гайдаровском форуме. Читайте также: Решетников: бюджетная консолидация в России неизбежна

14:37 15.01.2021 Цифровой рубль необходим современной российской экономике. Об этом 15 января заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Об этом: Набиуллина: цифровой рубль — элемент инфраструктуры цифровой экономики

14:39 15.01.2021 Мировая пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис привели к тому, что в России произвели реформы и полезные структурные изменения. Об этом 15 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы провели и структурные изменения, что тоже очень важно. Такие кризисы всегда побуждают к тому, чтобы производить изменения, реформировать то, что требует усовершенствования», — сказал Силуанов. Подробности в материале: Силуанов: в России кризис и пандемия способствовали проведению реформ

14:52 15.01.2021 Чрезмерный объем государственных инвестиций скорее вредит экономике, чем приносит пользу. Об этом 15 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава Минфина отметил, что госинвестиции должны быть катализатором экономической активности. Однако нельзя допускать их чрезмерного вливания в экономику. «Мы видим, что источниками для этих инвестиций были заимствования. Мы смели с рынка ликвидность, которая должна была идти в частный сектор, в частную экономику. Поэтому, когда мы говорим о частных инвестициях, здесь не надо увлекаться такими идеями. Потому что не надо мешать частным инвестициям», — сказал Силуанов. Читайте подробнее: Силуанов рассказал о вреде государственных инвестиций

15:02 15.01.2021 В условиях, когда экономики всех стран страдают от пандемии, сама по себе рыночная система неспособна быстро и эффективно справиться с глубоким спадом. Об этом заявил ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Об этом: Эксперт объяснил, как пандемия выявила несовершенство рыночной экономики

15:10 15.01.2021 Гайдаровский форум. Дискуссия «Нужен ли России цифровой рубль». Цитата из видео gaidarforum.ru

15:20 15.01.2021 Американский доллар ещё по меньшей мере 30 лет будет мировой резервной валютой. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин 15 января на Гайдаровском форуме. «Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать ещё долго, и не менее 30—40 и 50 даже лет она будет оставаться основной», — сказал Кудрин. Подробности в материале: Кудрин отвёл доллару ещё 50 лет мирового господства

15:24 15.01.2021 Если Узбекистан станет членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то это может привести к тому, что в РФ появится больше трудовых мигрантов. Об этом заявила старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала высказывание заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука о том, что страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в Союз. Читайте подробнее: Эксперт объяснила, к чему приведет вступление Узбекистана в ЕАЭС

15:26 15.01.2021 В обозримом будущем человечество вряд ли сможет полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о том, что человечество никогда полностью не перейдет исключительно на возобновляемые источники энергии. Читайте также: Большинство ТЭС мира переходят на газ, отказываясь от мазута — эксперт

15:42 15.01.2021 Многие европейские государства серьезно озабочены выбросами вредных веществ и состоянием климата, поэтому направляют свой взор на более экологически чистые источники энергии по сравнению с нефтью. И одним из таких энергоносителей выступает как раз газ. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Подробности в материале: Мировой спрос на природный газ будет расти в ближайшие годы — прогноз

15:43 15.01.2021 Если рассматривать долгосрочную перспективу, то она будет характеризоваться активным развитием водородной энергетики. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов. Читайте подробнее: В будущем водород может стать одним из главных конкурентов нефти — прогноз

15:53 15.01.2021 В перспективе водород может полностью вытеснить углеводороды даже в качестве топлива для автомобилей. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона», специалист по эксплуатации ядерных энергетических установок Николай Пальченко. Читайте также: «Выдает желаемое за действительное»: энергетик о высказываниях Новака

15:59 15.01.2021 «Государство должно выступать драйвером цифровой трансформации», — Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

15:59 15.01.2021 Атомная энергетика никуда не денется, потому что более эффективного и более экологичного источника энергии для стран с холодным климатом нет, и их еще не скоро придумают. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона», специалист по эксплуатации ядерных энергетических установок Николай Пальченко. Читайте подробнее: Эксперт оценил будущее атомной энергетики в странах с холодным климатом

16:01 15.01.2021 Руководитель ФНС Даниил Егоров на Гайдаровском форуме. Дискуссия «Будущее налоговой системы». Цитата из видео. gaidarforum.ru

16:02 15.01.2021 В России налоговая нагрузка стала своего рода страхованием бюджета от падения доходов от экспорта сырья. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Читайте подробнее: Правительство РФ призвали постепенно понижать косвенные налоги

16:18 15.01.2021 «72% сотрудников Яндекса работают дистанционно. Есть проблемы с тем, что людям не хватает общения… со временем стало скучно», — Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса.

16:21 15.01.2021 В России государство стало самой экономикой. Об этом корреспонденту заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, которая сказала, что тенденция на рост государственного вмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире. Читайте подробнее: Вмешательство государства в экономику назвали нормальным и необходимым

16:29 15.01.2021 Используя электронную трудовую книжку, «мы сейчас имеем возможность отранжировать всех работников на предприятиях в зависимости от возраста. Мы можем четко понимать, что старше 60 лет у нас люди трудятся в таких-то отраслях, занимают такие-то позиции. Это формирует нам запрос на контрольные цифры приема в вузах. Мы четко можем прогнозировать, максимально адресно, понимая, в том числе даже в разрезе регионов, какая потребность по специальностям у нас будет в связи естественным переходом или выбытием населения трудоспособного возраста к пенсионному возрасту», — Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.

16:37 15.01.2021 Государственное вмешательство в экономику РФ необходимо, но оно должно быть разумным и не превращаться в одностороннюю диктатуру. Об этом заявил заместитель председателя «Партии Роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание профессора экономики Гарвардского университета Кеннета Рогоффа на Гайдаровском форуме, констатировавшего, что на фоне пандемии коронавируса в общественном мнении в мире сложился консенсус о необходимости активного вмешательства государства в экономику. Читайте подробнее: Бизнесмен оценил пользу от государственного вмешательства в экономику РФ

16:44 15.01.2021 Цифровизация здравоохранения и образования происходит не так легко, как в других сферах, в силу консервативности этих отраслей. Об этом 15 января заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Вице-мэр отметила, что процесс цифровизации затрагивает все сферы жизни человека. Причем в первую очередь он развивается в секторах, которые представляют собой рыночные услуги, например, такси, ритейл, банковский сектор. Читайте также: Ракова рассказала о цифровизации медицины и образования в Москве

16:45 15.01.2021 Власти Москвы уже никогда не откажутся от использования в городе телемедицины. Об этом 15 января заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «От чего мы точно уже не откажемся — это телемедицина», — заявила Ракова. Об этом: Ракова: Москва не откажется от телемедицины

16:46 15.01.2021 Если Узбекистан станет членом Евразийского экономического союза, то это не создаст напряжения и конфликта интересов внутри ЕАЭС. Об этом заявил сопредседатель «Партии Роста» политолог Сергей Станкевич. Так он прокомментировал слова заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука о том, что страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в союз. Читайте также: Вступление Узбекистана в ЕАЭС выгодно и Москве, и Ташкенту — политолог

16:51 15.01.2021 Курс на снижение государственного участия в экономике раньше всего проявит себя в Европе, где бюрократизация слишком разрослась, а в США это случится не раньше, чем республиканцы вернутся в Белый дом. Об этом заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, которая сказала, что тенденция на рост государственного вмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире. Об этом: Мировой экономике предсказали «ревущее десятилетие» новых технологий

16:56 15.01.2021 Работу Счетной палаты России планируется цифровизировать. Об этом 15 января заявил её председатель Алексей Кудрин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кудрин заявил, что на данный момент уже идет процесс подключения Счетной палаты РФ к различным информационным платформам. Читайте подробнее: Кудрин рассказал о цифровизации работы Счетной палаты РФ

17:00 15.01.2021 Мировые денежные печатные станки находятся на пределе своей мощности, но только увеличивают мировой инвестиционный тромб, стимулируя лишь спекуляции вместо инвестиций. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения об усилении государственного вмешательства в экономику, которые прозвучали на площадке Гайдаровского форума. Подробности в материале: В мировой экономике образовался инвестиционный тромб — экономист

17:06 15.01.2021 Гайдаровский форум. Дискуссия «Непростой разговор об экономическом росте». Цитата из видео gaidarforum.ru