Подпорожье, Ленинградская область, 14 января, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Паром «Аркадий Филатов», вызволенный из ледяного плена на реке Свирь в Подпорожском районе Ленинградской области, продолжит перевозить через реку жителей региона и соседней Карелии. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба КДХ Паром «замерзший» в реке Свирь в Ленобласти продолжит работу.

Напомним, утром 14 января паром «Аркадий Филатов» с 24 пассажирами и членами экипажа и четырьмя автомобилями на борту был «захвачен» льдом на подходе к берегу Карелии. На помощь отправили буксир «Шлюзовой 99», который освободил паром и довёл до пристани. Обошлось без пострадавших, но следственные органы СКР на транспорте начали проверку.

«Паром «Аркадий Филатов» на Свири продолжает работать в штатном графике. Сегодня ему ещё предстоит совершить 13 рейсов», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, за пять лет работы паром перевёз почти 400 тысяч машин и 1,5 млн пассажиров.

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти.