Москва, 14 января, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Введение цифрового рубля наряду с положительными моментами несёт в себе риски для экономики России. Об этом 14 января сообщил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Что является ограничивающими факторами для цифрового рубля. Два момента — риски и технологии», — сказал Заботкин.

По его словам, существует риск, что новая форма денег повлияет на ликвидность уже существующих — наличных и безналичных рублей, приведя к перераспределению того, в какой форме граждане и бизнес хранят свои средства. Это в свою очередь может оказать влияние на баланс ликвидности банковского сектора. По этой причине Центробанк планирует вводить цифровой рубль постепенно. Такой подход позволит банковской системе адаптироваться к происходящим изменениям.

«Мы исходим из того, чтобы нашими средствами в полной мере компенсировать влияние цифрового рубля на макроуровне и обеспечить выполнение цели 4% по инфляции даже после введения этой новой формы денег. Также есть соображения по рискам финансовой стабильности. И второй момент — технологии. Это новый этап в развитии финансовых систем. Мы имеем в мире, наверное, только Китай, который активно пилотирует эту программу, остальные находятся на этапе технических разработок», — заявил Заботкин.