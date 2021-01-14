Подпорожье, Ленинградская область, 14 января, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Следователи заинтересовались происшествием с паромом «Аркадий Филатов» в Ленинградской области, который был оказался затёрт льдом во время переправы через реку Свирь. О начале доследственной проверки 14 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Пресс-служба КДХ СК начал проверку происшествия с судном «Аркадий Филатов» на реке Свирь.

Напомним, сегодня утром из-за сильных морозов на востоке Ленобласти, где температура воздуха опустилась ниже минус 29 градусов, паром «Аркадий Филатов» с 15 пассажирами и членами экипажа на борту был скован льдом на подходе к карельскому берегу реки. На помощь отправили буксир «Шлюзовой 99». В результате паром был освобожден из ледового плена и доставлен к берегу. Пострадавших нет.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности по перевозке пассажиров на судне «Аркадий Филатов» (ч.1 ст. 238 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий.