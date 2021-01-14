Калуга, 14 января, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Порядка 396 тысяч тонн молока произвели сельские хозяйства Калужской области в 2020 году, увеличив за год валовый продукт на 8%. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

В 2020 году в Малоярославецком районе начала работу первая очередь комплекса ООО «Ферма Рябцева». В Медынском районе ООО «Калужская Нива» приступила к эксплуатации новых животноводческих комплексов по содержанию коров и молодняка. В Тарусском районе производственные мощности ООО «Антей Агро» увеличились на коровник с роботизированной системой доения. В Мосальском районе завершено строительство еще одной фермы с четырьмя роботизированными доильными установками на базе ООО «Стрельня». Официальный ввод в эксплуатацию запланирован в первом квартале 2021 года. В Куйбышевском районе ООО «Русский сыр» ввело в строй вторую очередь животноводческого комплекса, а также ферму по выращиванию нетелей с комбикормовым цехом и зерносушилкой.

В общей сложности в 2020 году в регионе были введены в эксплуатацию 16 тыс. 842 скотоместа для содержания крупного рогатого скота молочных пород, в том числе 5 790 мест — для дойного стада, — подчеркнули в отраслевом министерстве.