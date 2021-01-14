Уфа, 14 января, 2021, 10:54 — ИА Регнум. 36 тренеров получили в 2020 году по 600 тысяч рублей в рамках реализации проекта «Сельский тренер» в Башкирии. Об этом 13 января сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов на брифинге в республиканском правительстве.

(сс) JeppeSmedNielsen Спорт

По его словам, десяти муниципалитетам из республиканского бюджета были выделены субсидии в размере свыше 65 млн рублей на обеспечение финансирования спортивных организаций.

Отмечается, что в республике реализуется проект «Сельский тренер», в рамках которого сельские тренеры региона могут получить по 600 тысяч рублей. Так, в прошлом году эту поддержку получили 36 тренеров.

По словам Сагитова, благодаря предпринимаемым мерам в 12 муниципалитетах были открыты отделения спортивной подготовки.