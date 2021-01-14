Токио, 14 января, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Lexus представил очень чёрную лимитированную версию купе LC 500 Inspiration. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Lexus Спецверсия модели LC 500

Тираж новинки составит 100 единиц. Все они окрашены в оттенок Dark Obsidian. Внешне авто выделяется карбоновой крышей и небольшим, но стильным задним спойлером. Образ дополнен большими коваными колёсными дисками чёрного цвета.

Что же касается салона машины, то он выполнен все в том же чёрном цвете. Автопроизводители установили в авто спортивные сиденья, обтянутые темной алькантарой с кожаными элементами. Также в салоне имеются декоративные детали из карбона.

В движение LC 500 Inspiration приводит пятилитровый V8 производительностью 471 л. с., который агрегатируется с десятиступенчатым «автоматом» и задним приводом. До «сотни» купе ускоряется всего за 4,4 секунды.

Напомним, в конце декабря 2020 года в России выросли цены почти на все машины японского автопроизводителя Lexus. Цена на них выросла от 40 до 250 тыс. рублей. Это на 1,2 — 4,9% больше по сравнению с их прежней стоимостью.

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