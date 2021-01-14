Москва, 14 января, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Большинство регионов России возобновило очные занятия в школах, сообщил 14 января министр просвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняли власти Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вернуть столичных школьников, находящихся на «дистанционке» с октября 2020 года, к очному режиму обучения.

Что касается эпидобстановки в столице России, то, по словам Собянина, с одной стороны, новогодняя пауза смогла остановить рост заражения SARS-CoV-2, также набирает темп вакцинация жителей города от COVID-19.

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