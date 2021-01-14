Москва, 14 января, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Около 10 миллионов человек путешествовали в новогодние каникулы по России. Об этом 14 января сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Внутренний туризм

По его словам, пользовались популярностью активный отдых на природе и экскурсии по городам.

«Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом», — цитирует слова Чернышенко сайт правительства России.

Наиболее востребованными видами отдыха стали катания на лыжах, сноуборде, а также конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и посещение термальных источников.