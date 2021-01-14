Ярославль, 14 января, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Новым директором департамента здравоохранения и фармации Ярославской области будет Василий Тубашов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к региональным властям.

Ярославская областная больница

В настоящее время Тубашов занимает пост директора Ярославской областной клинической больницы. Нынешний директор департамента Руслан Саитгареев, как и ожидалось, покидает свою должность.

Официально в правительстве области и департаменте пока не подтверждают эту информацию. Между тем представление нового директора депздрава ожидается уже 14 января.