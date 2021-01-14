Пермь, 14 января, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Перми кондуктор автобуса, следовавшего по маршруту № 20, в 20-градусный мороз высадила из салона 13-летнего пассажира, у которого не оказалось защитной маски. Информацию об этом в соцсети опубликовала мать мальчика.

ИА REGNUM Общественный транспорт во время пандемии

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Инцидент произошёл днем 11 января. Ребенок ехал в школу, расположенную в центре города. У мальчика отсутствовали наличные деньги. Имелась только транспортная карта. В результате школьнику пришлось возвращаться домой за средством индивидуальной защиты. Пешком мальчик прошел пять кварталов.

В своих комментариях большинство пользователей сошлись во мнении, что кондуктор не имел права высаживать ребёнка на улицу. Вместе с тем комментаторы отметили, что детям следует давать адекватную сумму наличных на случай таких непредвиденных ситуаций. Если бы у мальчика были деньги, то он в ближайшей аптеке смог бы купить маску и продолжить путь в школу.

По данным местных СМИ, в настоящее время городской департамент транспорта проводит проверку по опубликованной информации об инциденте в маршрутном автобусе. У перевозчика запрошены видеоматериалы и объяснения.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что кондуктор не должен был высаживать мальчика даже в случае отсутствия денег. По ее словам, такие инциденты уже были в городе, и после них с перевозчиками проводили беседы, а кондукторам выдавали специальные памятки, информирует портал ura.news.

Между тем в муниципальном департаменте транспорта напомнили о письме Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, согласно которому перевозчик должен отказывать в доступе в салон пассажирам без средств индивидуальной защиты. В противном случае за безмасочных пассажиров грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщает perm.aif.ru.