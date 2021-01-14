Липецк, 14 января, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Липецке в районе улицы Стаханова произошла коммунальная авария на трубопроводе, из-за которой почти 20 жилых домов, две школы и три детских сада остались без горячей воды и отопления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Без тепла и горячей воды остались 14 домов на улице Стаханова, пять домов на улице Петра Смородина, семь — на улице Водопьянова и три дома на проспекте 60-летия СССР. Отопление отключено в школах № 42 и 68 и детских садах № 133, 135 и 137. Пока там находятся дети, но если подачу тепла не восстановят за несколько часов, занятия могут отменить. Об этом заявила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Специалисты ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» планируют завершить восстановительные работы 14 января.